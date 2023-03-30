ЕС зря ввязался в соревнование по количеству помощи Украине, заявил Сийярто
Сийярто: Европа напрасно вовлеклась в соревнование с США по количеству помощи Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Одной из самых больших ошибок Европы стало то, что она позволила США вовлечь себя в заведомо проигрышное соревнование "кто больше поможет Украине", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"По-моему, одна из самых больших ошибок Брюсселя заключается в том, что мы приняли вызов на соревнование от американцев "кто больше может помочь Украине". Изначально это было соревнование военной помощи. Соревноваться с военной супердержавой номер один в том, кто сможет оказать больше военной помощи, - это с самого начала нелогичный шаг", - сказал Сийярто, выступая в Венгерской торгово-промышленной палате.
Он напомнил, что конфликт при этом происходит на территории Европы, а не США, поэтому именно европейцы испытывают его непосредственные последствия, особенно экономические.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.