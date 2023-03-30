https://ria.ru/20230330/polsha-1861837346.html

В Польше предложили запретить импорт украинского продовольствия

В Польше предложили запретить импорт украинского продовольствия - РИА Новости, 30.03.2023

В Польше предложили запретить импорт украинского продовольствия

Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий предложил в интервью Wyborcza полностью запретить импорт продуктов питания с Украины. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:45

2023-03-30T13:45

2023-03-30T16:00

польша

украина

марек савицкий

кшиштоф босак

в мире

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ВАРШАВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий предложил в интервью Wyborcza полностью запретить импорт продуктов питания с Украины.Руководитель фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что проблемы с украинским зерном должны привести к отставке министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика."Мы столкнулись с большим скандалом, потери для экономики исчисляются миллиардами. Я думаю, что фермеры должны добиться его (Ковальчика. — Прим. ред.) отставки, потому что это плохой министр", — отметил парламентарий.Несколько польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", ранее выразили протест из-за ввоза в страну украинского зерна, которое предназначено на экспорт, но оседает в республике. Также их возмутило ненадлежащее качество сельхозпродукции. По официальным данным Варшавы, за минувший год в Польшу привезли около двух миллионов тонн зерна с Украины.

https://ria.ru/20230329/zerno-1861578776.html

польша

украина

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Варвара Скокшина

польша, украина, марек савицкий, кшиштоф босак, в мире