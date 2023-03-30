В Польше предложили запретить импорт украинского продовольствия
Экс-министр сельского хозяйства Польши предложил запретить импорт продуктов с Украины
Уборка пшеницы. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий предложил в интервью Wyborcza полностью запретить импорт продуктов питания с Украины.
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"Когда в вашем доме прорывает трубу и вода все заливает, то вы тогда не беретесь за тряпку, а сначала перекрываете трубу. На данный момент нет другого способа, кроме полной блокады продуктов питания с Украины", — сказал собеседник газеты.
Руководитель фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что проблемы с украинским зерном должны привести к отставке министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика.
"Мы столкнулись с большим скандалом, потери для экономики исчисляются миллиардами. Я думаю, что фермеры должны добиться его (Ковальчика. — Прим. ред.) отставки, потому что это плохой министр", — отметил парламентарий.
Несколько польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", ранее выразили протест из-за ввоза в страну украинского зерна, которое предназначено на экспорт, но оседает в республике. Также их возмутило ненадлежащее качество сельхозпродукции. По официальным данным Варшавы, за минувший год в Польшу привезли около двух миллионов тонн зерна с Украины.