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В Польше предложили запретить импорт украинского продовольствия - РИА Новости, 30.03.2023
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13:45 30.03.2023 (обновлено: 16:00 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/polsha-1861837346.html
В Польше предложили запретить импорт украинского продовольствия
В Польше предложили запретить импорт украинского продовольствия - РИА Новости, 30.03.2023
В Польше предложили запретить импорт украинского продовольствия
Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий предложил в интервью Wyborcza полностью запретить импорт продуктов питания с Украины. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:45
2023-03-30T16:00
польша
украина
марек савицкий
кшиштоф босак
в мире
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ВАРШАВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий предложил в интервью Wyborcza полностью запретить импорт продуктов питания с Украины.Руководитель фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что проблемы с украинским зерном должны привести к отставке министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика."Мы столкнулись с большим скандалом, потери для экономики исчисляются миллиардами. Я думаю, что фермеры должны добиться его (Ковальчика. — Прим. ред.) отставки, потому что это плохой министр", — отметил парламентарий.Несколько польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", ранее выразили протест из-за ввоза в страну украинского зерна, которое предназначено на экспорт, но оседает в республике. Также их возмутило ненадлежащее качество сельхозпродукции. По официальным данным Варшавы, за минувший год в Польшу привезли около двух миллионов тонн зерна с Украины.
https://ria.ru/20230329/zerno-1861578776.html
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польша, украина, марек савицкий, кшиштоф босак, в мире
Польша, Украина, Марек Савицкий, Кшиштоф Босак, В мире
В Польше предложили запретить импорт украинского продовольствия

Экс-министр сельского хозяйства Польши предложил запретить импорт продуктов с Украины

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий предложил в интервью Wyborcza полностью запретить импорт продуктов питания с Украины.
«

"Когда в вашем доме прорывает трубу и вода все заливает, то вы тогда не беретесь за тряпку, а сначала перекрываете трубу. На данный момент нет другого способа, кроме полной блокады продуктов питания с Украины", — сказал собеседник газеты.

Руководитель фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что проблемы с украинским зерном должны привести к отставке министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика.
"Мы столкнулись с большим скандалом, потери для экономики исчисляются миллиардами. Я думаю, что фермеры должны добиться его (Ковальчика. — Прим. ред.) отставки, потому что это плохой министр", — отметил парламентарий.
Несколько польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", ранее выразили протест из-за ввоза в страну украинского зерна, которое предназначено на экспорт, но оседает в республике. Также их возмутило ненадлежащее качество сельхозпродукции. По официальным данным Варшавы, за минувший год в Польшу привезли около двух миллионов тонн зерна с Украины.
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