https://ria.ru/20230330/polovode-1861912669.html

В Якутии на безопасное прохождение половодья направят почти 200 млн рублей

В Якутии на безопасное прохождение половодья направят почти 200 млн рублей - РИА Новости, 30.03.2023

В Якутии на безопасное прохождение половодья направят почти 200 млн рублей

Почти 200 миллионов рублей направят в Якутии на противопаводковые мероприятия, также в республике создан резерв в размере 255 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:14

2023-03-30T17:14

2023-03-30T17:14

республика саха (якутия)

ленский район

дмитрий садовник

томпонский район

алдан

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Почти 200 миллионов рублей направят в Якутии на противопаводковые мероприятия, также в республике создан резерв в размере 255 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Региональные власти отмечают, до начала ледохода в Якутии осталось чуть больше месяца. "Вскрытие участка реки Лены произойдет в первой декаде мая у поселка Витим Ленского района. Сегодня началась активная фаза подготовки. На безопасное прохождение весеннего половодья в республике направлено почти 200 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников пояснил, что порядка 120 миллионов предусмотрено в бюджете республики. Еще свыше 70 миллионов - из федерального бюджета. "Также создан финансовый резерв в размере 255 миллионов рублей в республиканском и муниципальном бюджетах", - сказал он.По словам Садовникова, на выделенные средства запланирована работа авиации для мониторинга складывающейся паводковой обстановки и для работы оперативных групп, переброски сил и средств по ходу продвижения ледохода на реках республики."Также будут проведены работы по ослаблению прочности льда. Планируются зачернение льда и взрывные работы. Создан оперативный резерв взрывчатых веществ в объеме 25 тонн. Будут привлечены 2 команды взрывников по 3 человека", - добавил первый зампред.За обстановкой на реках будет организована работа 183 гидропостов, в том числе 127 постоянных и 56 временных. Для эвакуации населения из зон затопления будет подготовлен 271 пункт временного размещения людей на 22 276 мест. Они в обязательном порядке проходят проверку надзорных органов. Также будет развернуто 116 пунктов временного содержания скота. Отгону во время весеннего половодья подлежат 43 247 голов крупного рогатого скота и 45 416 голов лошадей.Предварительно, вскрытие рек в Якутии в этом году может произойти от 1 до 3 дней раньше нормы."Максимальные уровни на основных реках ожидаются близкими к средним многолетним значениям и выше на 1-1,5 метров. В случае образования заторов льда могут быть превышены опасные отметки. Отмечаются большие снегозапасы в Центральной Якутии. Гидрометеорологи предполагают, что вероятность заторов несколько выше обычной на реке Лене в пределах Ленского, Олёкминского, Хангаласского, Намского, Кобяйского районов и городском округе "город Якутск", на реке Алдан в пределах Усть-Майского и Томпонского районов, на реке Амга в Амгинском и Таттинском районах и на реке Колыма в Среднеколымском районе. На других участках рек однозначных предпосылок на повышенную вероятность возникновения заторов льда нет", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230323/yakutiya-1860216096.html

https://ria.ru/20230328/yakutsk-1861318272.html

ленский район

томпонский район

алдан

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленский район, дмитрий садовник, томпонский район, алдан, республика саха (якутия)