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В Якутии на безопасное прохождение половодья направят почти 200 млн рублей - РИА Новости, 30.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
17:14 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/polovode-1861912669.html
В Якутии на безопасное прохождение половодья направят почти 200 млн рублей
В Якутии на безопасное прохождение половодья направят почти 200 млн рублей - РИА Новости, 30.03.2023
В Якутии на безопасное прохождение половодья направят почти 200 млн рублей
Почти 200 миллионов рублей направят в Якутии на противопаводковые мероприятия, также в республике создан резерв в размере 255 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:14
2023-03-30T17:14
республика саха (якутия)
ленский район
дмитрий садовник
томпонский район
алдан
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Почти 200 миллионов рублей направят в Якутии на противопаводковые мероприятия, также в республике создан резерв в размере 255 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Региональные власти отмечают, до начала ледохода в Якутии осталось чуть больше месяца. "Вскрытие участка реки Лены произойдет в первой декаде мая у поселка Витим Ленского района. Сегодня началась активная фаза подготовки. На безопасное прохождение весеннего половодья в республике направлено почти 200 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников пояснил, что порядка 120 миллионов предусмотрено в бюджете республики. Еще свыше 70 миллионов - из федерального бюджета. "Также создан финансовый резерв в размере 255 миллионов рублей в республиканском и муниципальном бюджетах", - сказал он.По словам Садовникова, на выделенные средства запланирована работа авиации для мониторинга складывающейся паводковой обстановки и для работы оперативных групп, переброски сил и средств по ходу продвижения ледохода на реках республики."Также будут проведены работы по ослаблению прочности льда. Планируются зачернение льда и взрывные работы. Создан оперативный резерв взрывчатых веществ в объеме 25 тонн. Будут привлечены 2 команды взрывников по 3 человека", - добавил первый зампред.За обстановкой на реках будет организована работа 183 гидропостов, в том числе 127 постоянных и 56 временных. Для эвакуации населения из зон затопления будет подготовлен 271 пункт временного размещения людей на 22 276 мест. Они в обязательном порядке проходят проверку надзорных органов. Также будет развернуто 116 пунктов временного содержания скота. Отгону во время весеннего половодья подлежат 43 247 голов крупного рогатого скота и 45 416 голов лошадей.Предварительно, вскрытие рек в Якутии в этом году может произойти от 1 до 3 дней раньше нормы."Максимальные уровни на основных реках ожидаются близкими к средним многолетним значениям и выше на 1-1,5 метров. В случае образования заторов льда могут быть превышены опасные отметки. Отмечаются большие снегозапасы в Центральной Якутии. Гидрометеорологи предполагают, что вероятность заторов несколько выше обычной на реке Лене в пределах Ленского, Олёкминского, Хангаласского, Намского, Кобяйского районов и городском округе "город Якутск", на реке Алдан в пределах Усть-Майского и Томпонского районов, на реке Амга в Амгинском и Таттинском районах и на реке Колыма в Среднеколымском районе. На других участках рек однозначных предпосылок на повышенную вероятность возникновения заторов льда нет", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230323/yakutiya-1860216096.html
https://ria.ru/20230328/yakutsk-1861318272.html
ленский район
томпонский район
алдан
республика саха (якутия)
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ленский район, дмитрий садовник, томпонский район, алдан, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Ленский район, Дмитрий Садовник, Томпонский район, Алдан, Республика Саха (Якутия)

В Якутии на безопасное прохождение половодья направят почти 200 млн рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Почти 200 миллионов рублей направят в Якутии на противопаводковые мероприятия, также в республике создан резерв в размере 255 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Региональные власти отмечают, до начала ледохода в Якутии осталось чуть больше месяца. "Вскрытие участка реки Лены произойдет в первой декаде мая у поселка Витим Ленского района. Сегодня началась активная фаза подготовки. На безопасное прохождение весеннего половодья в республике направлено почти 200 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.

Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников пояснил, что порядка 120 миллионов предусмотрено в бюджете республики. Еще свыше 70 миллионов - из федерального бюджета. "Также создан финансовый резерв в размере 255 миллионов рублей в республиканском и муниципальном бюджетах", - сказал он.

По словам Садовникова, на выделенные средства запланирована работа авиации для мониторинга складывающейся паводковой обстановки и для работы оперативных групп, переброски сил и средств по ходу продвижения ледохода на реках республики.
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"Также будут проведены работы по ослаблению прочности льда. Планируются зачернение льда и взрывные работы. Создан оперативный резерв взрывчатых веществ в объеме 25 тонн. Будут привлечены 2 команды взрывников по 3 человека", - добавил первый зампред.

За обстановкой на реках будет организована работа 183 гидропостов, в том числе 127 постоянных и 56 временных. Для эвакуации населения из зон затопления будет подготовлен 271 пункт временного размещения людей на 22 276 мест. Они в обязательном порядке проходят проверку надзорных органов. Также будет развернуто 116 пунктов временного содержания скота. Отгону во время весеннего половодья подлежат 43 247 голов крупного рогатого скота и 45 416 голов лошадей.

Предварительно, вскрытие рек в Якутии в этом году может произойти от 1 до 3 дней раньше нормы.

"Максимальные уровни на основных реках ожидаются близкими к средним многолетним значениям и выше на 1-1,5 метров. В случае образования заторов льда могут быть превышены опасные отметки. Отмечаются большие снегозапасы в Центральной Якутии. Гидрометеорологи предполагают, что вероятность заторов несколько выше обычной на реке Лене в пределах Ленского, Олёкминского, Хангаласского, Намского, Кобяйского районов и городском округе "город Якутск", на реке Алдан в пределах Усть-Майского и Томпонского районов, на реке Амга в Амгинском и Таттинском районах и на реке Колыма в Среднеколымском районе. На других участках рек однозначных предпосылок на повышенную вероятность возникновения заторов льда нет", - рассказали в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)Ленский районДмитрий СадовникТомпонский районАлданРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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