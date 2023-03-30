https://ria.ru/20230330/pokhod-1861743354.html

Всадник-экстремал завершил поход из Якутии на Колыму

Всадник-экстремал завершил поход из Якутии на Колыму - РИА Новости, 30.03.2023

Всадник-экстремал завершил поход из Якутии на Колыму

Якутский всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров в четверг достиг конечной точки маршрута протяжённостью около 800 километров, добравшись с Полюса холода - села... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:25

2023-03-30T08:25

2023-03-30T10:54

общество

москва

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МАГАДАН, 30 мар - РИА Новости. Якутский всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров в четверг достиг конечной точки маршрута протяжённостью около 800 километров, добравшись с Полюса холода - села Оймякон - в магаданский поселок Сеймчан. Цель проекта - доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. На Полюсе холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе, добывают еду из-под снега. А летом, когда в Якутии бывает выше 30 градусов, эти животные легко переживают сильный зной. "Мы больше месяца провели в сложной дороге. Когда мы выходили из Оймякона, там было минус 58 градусов. Да, холод ощущался. Но у меня была экипировка очень хорошая. И сейчас на мне одежда из лисьей шкуры, весенняя, можно сказать. Но она экстремальный минус тоже выдерживает. Самое сложное было двигаться по трассе "Колыма", лошади пугались проезжающих автомобилей. Но мы справились", - рассказал Винокуров РИА Новости. Он добавил, что в дороге его сопровождали друзья и единомышленники на грузовике. Они готовили еду, устанавливали палатки для ночлега. С сеном для лошадей помогали местные фермеры. Дугуйдан Винокуров знаменит тем, что занимается популяризацией лошадей якутской породы. В 2021-2022 годах он верхом совершил путешествие с еще одного Полюса холода, село Ючюгэй в Якутии, на лошадях якутской породы до Москвы. Маршрут Оймякон-Сеймчан Винокуров преодолевал на двух лошадях.

https://ria.ru/20200214/1564797303.html

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москва

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Всадник-экстремал о конном походе из Якутии на Колыму при -58° Всадник-экстремал Дугуйдан Винокуров завершил 800-километровый поход из Якутии на Колыму: стартовал в -58°, но одежде из лисьей шкуры морозы нипочем, хотя "холод ощущался". Цель проекта - доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. И зимой, когда на улице до -60°, и летом, в +30°, животные содержатся на свободном выпасе и легко переносят перепады температуры. 2023-03-30T08:25 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва