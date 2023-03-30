https://ria.ru/20230330/poezdka-1861831271.html
Песков прокомментировал возможный визит Путина на турецкую АЭС "Аккую"
Песков прокомментировал возможный визит Путина на турецкую АЭС "Аккую" - РИА Новости, 30.03.2023
Песков прокомментировал возможный визит Путина на турецкую АЭС "Аккую"
Точных решений по поводу поездки президента РФ Владимира Путина в Турцию на АЭС Аккую" или участия в мероприятии по ВКС не принималось, но Россия будет достойно РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:24
2023-03-30T13:24
2023-03-30T14:10
россия
аэс "аккую"
владимир путин
турция
воздушно-космические силы россии
аккую нуклеар
дмитрий песков
мерсин (провинция)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Точных решений по поводу поездки президента РФ Владимира Путина в Турцию на АЭС Аккую" или участия в мероприятии по ВКС не принималось, но Россия будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности визита президента России Владимира Путина в страну 27 апреля. Ранее Эрдоган сообщил, что 27 апреля планируется завоз ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Мерсине."Пока точных решений не принималось. Единственное, что можно сказать, - что, конечно же, так или иначе, российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля", - сказал Песков на вопрос, планируется ли поездка Путина на АЭС "Аккую" или его участие в мероприятии по ВКС.Он добавил, что "это очень важный проект" для отношений России и Турции и в целом для развития энергетики в Турции.Ядерное топливо планируется завезти на площадку сооружения АЭС "Аккую" в Турции и поместить его в хранилище свежего ядерного топлива на площадке, с момента завоза топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в конце февраля нынешнего года сообщил, что в третьем квартале на первом блоке АЭС "Аккую" завершатся общестроительные монтажные работы и начнутся пуско-наладочные работы - итоговый этап сооружения энергоблока, который обеспечивает основу безопасности его дальнейшей эксплуатации. Во время испытаний технологического оборудования начинают функционировать и проверяться все основные системы энергоблока.Ядерное топливо представляет собой сложную высокотехнологичную конструкцию. Главный конструктивный компонент ядерного топлива – тепловыделяющий элемент (твэл). Это герметичная трубка из циркониевого сплава, в которую загружаются топливные таблетки из диоксида урана, для использования в реакторах ВВЭР-1200 обогащенного до 5% по урану-235. Твэлы собирают в тепловыделяющую сборку (ТВС) - конечный продукт производства ядерного топлива. Одна шестигранная ТВС реактора ВВЭР-1200 содержит 312 твэлов. В активную зону одного реактора ВВЭР-1200 загружаются 163 ТВС.На одной топливной загрузке реактор работает до полутора лет, за это время топливо в результате ядерных реакций выделяет такое же количество тепла, как при сжигании свыше 120 тысяч вагонов угля.Ядерное топливо отвечает самым высоким требованиям безопасности. Тепловыделяющие сборки перевозятся в специальных транспортно-упаковочных контейнерах. В этих контейнерах ТВС располагаются в хранилище свежего ядерного топлива на АЭС.
https://ria.ru/20230330/erdogan-1861721583.html
https://ria.ru/20230327/aes-1860809347.html
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https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861737223.html
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россия, аэс "аккую", владимир путин, турция, воздушно-космические силы россии, аккую нуклеар, дмитрий песков, мерсин (провинция), в мире
Россия, АЭС "Аккую", Владимир Путин, Турция, Воздушно-космические силы России, Аккую Нуклеар, Дмитрий Песков, Мерсин (провинция), В мире
Песков прокомментировал возможный визит Путина на турецкую АЭС "Аккую"
Песков: точных решений по поездке Путина в Турцию на АЭС "Аккую" пока нет
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Точных решений по поводу поездки президента РФ Владимира Путина в Турцию на АЭС Аккую" или участия в мероприятии по ВКС не принималось, но Россия будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности визита президента России Владимира Путина в страну 27 апреля. Ранее Эрдоган сообщил, что 27 апреля планируется завоз ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Мерсине
.
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"Пока точных решений не принималось. Единственное, что можно сказать, - что, конечно же, так или иначе, российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля", - сказал Песков на вопрос, планируется ли поездка Путина на АЭС "Аккую" или его участие в мероприятии по ВКС.
Он добавил, что "это очень важный проект" для отношений России и Турции и в целом для развития энергетики в Турции.
«
"Это такая очень важная веха в развитии страны", - отметил Песков.
Ядерное топливо планируется завезти на площадку сооружения АЭС "Аккую" в Турции и поместить его в хранилище свежего ядерного топлива на площадке, с момента завоза топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар
".
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
в конце февраля нынешнего года сообщил, что в третьем квартале на первом блоке АЭС "Аккую" завершатся общестроительные монтажные работы и начнутся пуско-наладочные работы - итоговый этап сооружения энергоблока, который обеспечивает основу безопасности его дальнейшей эксплуатации. Во время испытаний технологического оборудования начинают функционировать и проверяться все основные системы энергоблока.
Ядерное топливо представляет собой сложную высокотехнологичную конструкцию. Главный конструктивный компонент ядерного топлива – тепловыделяющий элемент (твэл). Это герметичная трубка из циркониевого сплава, в которую загружаются топливные таблетки из диоксида урана, для использования в реакторах ВВЭР-1200 обогащенного до 5% по урану-235. Твэлы собирают в тепловыделяющую сборку (ТВС) - конечный продукт производства ядерного топлива. Одна шестигранная ТВС реактора ВВЭР-1200 содержит 312 твэлов. В активную зону одного реактора ВВЭР-1200 загружаются 163 ТВС.
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На одной топливной загрузке реактор работает до полутора лет, за это время топливо в результате ядерных реакций выделяет такое же количество тепла, как при сжигании свыше 120 тысяч вагонов угля.
Ядерное топливо отвечает самым высоким требованиям безопасности. Тепловыделяющие сборки перевозятся в специальных транспортно-упаковочных контейнерах. В этих контейнерах ТВС располагаются в хранилище свежего ядерного топлива на АЭС.
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