https://ria.ru/20230330/poezd-1861862546.html

В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом

В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом - РИА Новости, 30.03.2023

В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом

Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Миннесота, заявила местная пожарная служба. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:04

2023-03-30T15:04

2023-03-30T16:21

миннесота

в мире

сша

огайо

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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Миннесота, заявила местная пожарная служба."В Реймонде примерно в час ночи 30 марта 2023 года произошел сход поезда с рельсов. Город эвакуируют в качестве меры предосторожности", — говорится в публикации.Как сообщил CNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF, поезд перевозил различный груз, включая этанол. Пострадавших в результате аварии нет.Телеканал уточнил, что вскоре после крушения несколько вагонов поезда загорелись. Департамент транспорта Миннесоты объявил в соцсетях о перекрытии ближайшего к Реймонду шоссе.В США, по данным СМИ, в последнее десятилетие ежегодно сходит с рельсов в среднем более тысячи поездов. Внимание к таким инцидентам привлекла резонансная авария в штате Огайо, где в начале февраля сошел с рельсов грузовой состав Norfolk Southern, в котором было несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Это привело к пожару, взрыву и серьезному загрязнению территории. Власти эвакуировали часть населения, но позже разрешили им вернуться домой.Министерство окружающей среды Огайо заявило тогда, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Тем не менее местные жители рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыбы в районе места происшествия.

https://ria.ru/20230327/avariya-1861050585.html

https://ria.ru/20230328/poezd-1861105967.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

миннесота, в мире, сша, огайо