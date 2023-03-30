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В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом - РИА Новости, 30.03.2023
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15:04 30.03.2023 (обновлено: 16:21 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/poezd-1861862546.html
В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом
В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом - РИА Новости, 30.03.2023
В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом
Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Миннесота, заявила местная пожарная служба. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:04
2023-03-30T16:21
миннесота
в мире
сша
огайо
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Миннесота, заявила местная пожарная служба."В Реймонде примерно в час ночи 30 марта 2023 года произошел сход поезда с рельсов. Город эвакуируют в качестве меры предосторожности", — говорится в публикации.Как сообщил CNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF, поезд перевозил различный груз, включая этанол. Пострадавших в результате аварии нет.Телеканал уточнил, что вскоре после крушения несколько вагонов поезда загорелись. Департамент транспорта Миннесоты объявил в соцсетях о перекрытии ближайшего к Реймонду шоссе.В США, по данным СМИ, в последнее десятилетие ежегодно сходит с рельсов в среднем более тысячи поездов. Внимание к таким инцидентам привлекла резонансная авария в штате Огайо, где в начале февраля сошел с рельсов грузовой состав Norfolk Southern, в котором было несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Это привело к пожару, взрыву и серьезному загрязнению территории. Власти эвакуировали часть населения, но позже разрешили им вернуться домой.Министерство окружающей среды Огайо заявило тогда, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Тем не менее местные жители рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыбы в районе места происшествия.
https://ria.ru/20230327/avariya-1861050585.html
https://ria.ru/20230328/poezd-1861105967.html
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миннесота, в мире, сша, огайо
Миннесота, В мире, США, Огайо
В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом

CNN: поезд, перевозящий этанол, сошел с рельсов в американском штате Миннесота

© AP Photo / Julio CortezПожарный во время тушения огня в штате Миннесота
Пожарный во время тушения огня в штате Миннесота - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Julio Cortez
Пожарный во время тушения огня в штате Миннесота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Миннесота, заявила местная пожарная служба.
"В Реймонде примерно в час ночи 30 марта 2023 года произошел сход поезда с рельсов. Город эвакуируют в качестве меры предосторожности", — говорится в публикации.
Как сообщил CNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF, поезд перевозил различный груз, включая этанол. Пострадавших в результате аварии нет.
Телеканал уточнил, что вскоре после крушения несколько вагонов поезда загорелись. Департамент транспорта Миннесоты объявил в соцсетях о перекрытии ближайшего к Реймонду шоссе.
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В США, по данным СМИ, в последнее десятилетие ежегодно сходит с рельсов в среднем более тысячи поездов. Внимание к таким инцидентам привлекла резонансная авария в штате Огайо, где в начале февраля сошел с рельсов грузовой состав Norfolk Southern, в котором было несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Это привело к пожару, взрыву и серьезному загрязнению территории. Власти эвакуировали часть населения, но позже разрешили им вернуться домой.
Министерство окружающей среды Огайо заявило тогда, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Тем не менее местные жители рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыбы в районе места происшествия.
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