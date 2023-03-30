https://ria.ru/20230330/poezd-1861786176.html

В Кузбассе поезд насмерть сбил двух рабочих

В Кузбассе поезд насмерть сбил двух рабочих - РИА Новости, 30.03.2023

В Кузбассе поезд насмерть сбил двух рабочих

Грузовой поезд в Кузбассе насмерть сбил двоих рабочих, ремонтировавших железнодорожные пути, сообщает кузбасское линейное управление МВД РФ. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:34

2023-03-30T11:34

2023-03-30T13:29

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ржд

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КЕМЕРОВО, 30 мар – РИА Новости. Грузовой поезд в Кузбассе насмерть сбил двоих рабочих, ремонтировавших железнодорожные пути, сообщает кузбасское линейное управление МВД РФ.Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Литвиново – Тутальская: "Пострадавшими являются двое жителей Кемеровской области в возрасте 43 и 45 лет, которые производили работы по ремонту железнодорожных путей. Машинист грузового поезда, увидев рабочих, применил экстренное торможение, но, несмотря на принятые меры, избежать трагедии не удалось".По данным регионального транспортного главка СК РФ, возбуждено уголовное дело о "нарушении требований охраны труда". Погибли работники "Тайгинской дистанции пути" – подразделения "Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры" (входит в РЖД).

https://ria.ru/20230328/poezd-1861390909.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ржд