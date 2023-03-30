https://ria.ru/20230330/podrostki-1861900579.html

В Воронежской области нашли пропавших подростков

В Воронежской области нашли пропавших подростков - РИА Новости, 30.03.2023

В Воронежской области нашли пропавших подростков

Полицейские разыскали двух подростков, которые пропали во вторник под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:44

2023-03-30T16:44

2023-03-30T16:44

происшествия

воронеж

воронежская область

бобровский район

россия

подростки

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ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Полицейские разыскали двух подростков, которые пропали во вторник под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. Пятнадцатилетний мальчик и девочка 14 лет пропали в селе Хреновое Бобровского района 28 марта. "Сотрудники полиции нашли детей. Они живы, с ними все хорошо", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в Воронежской области ведутся поиски двух пациентов психоневрологического диспансера, также пропавших 28 марта.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

воронеж

воронежская область

бобровский район

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронеж, воронежская область, бобровский район, россия, подростки