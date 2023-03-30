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В Воронежской области нашли пропавших подростков - РИА Новости, 30.03.2023
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16:44 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/podrostki-1861900579.html
В Воронежской области нашли пропавших подростков
В Воронежской области нашли пропавших подростков - РИА Новости, 30.03.2023
В Воронежской области нашли пропавших подростков
Полицейские разыскали двух подростков, которые пропали во вторник под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:44
2023-03-30T16:44
происшествия
воронеж
воронежская область
бобровский район
россия
подростки
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ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Полицейские разыскали двух подростков, которые пропали во вторник под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. Пятнадцатилетний мальчик и девочка 14 лет пропали в селе Хреновое Бобровского района 28 марта. "Сотрудники полиции нашли детей. Они живы, с ними все хорошо", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в Воронежской области ведутся поиски двух пациентов психоневрологического диспансера, также пропавших 28 марта.
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воронежская область
бобровский район
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происшествия, воронеж, воронежская область, бобровский район, россия, подростки
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Бобровский район, Россия, Подростки
В Воронежской области нашли пропавших подростков

Воронежские полицейские нашли двух подростков, которые накануне пропали в селе Хреновое

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Полицейские разыскали двух подростков, которые пропали во вторник под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Пятнадцатилетний мальчик и девочка 14 лет пропали в селе Хреновое Бобровского района 28 марта.
"Сотрудники полиции нашли детей. Они живы, с ними все хорошо", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, в Воронежской области ведутся поиски двух пациентов психоневрологического диспансера, также пропавших 28 марта.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
25 мая 2018, 08:00
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьБобровский районРоссияПодростки
 
 
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