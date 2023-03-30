https://ria.ru/20230330/podkup-1861982283.html

Киево-Печерская лавра опровергла слухи о подкупе защищающих монастырь людей

Киево-Печерская лавра опровергла слухи о подкупе защищающих монастырь людей - РИА Новости, 30.03.2023

Киево-Печерская лавра опровергла слухи о подкупе защищающих монастырь людей

Киево-Печерская лавра опровергла сообщения из социальных сетей о якобы предлагающемся за ее защиту от комиссии украинских властей денежном вознаграждении. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:59

2023-03-30T20:59

2023-03-30T21:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киево-Печерская лавра опровергла сообщения из социальных сетей о якобы предлагающемся за ее защиту от комиссии украинских властей денежном вознаграждении. "В социальных сетях распространяется объявление о том, что якобы какая-то инициативная группа предлагает 31 марта верующим Украинской православной церкви участие в отстаивании Киево-Печерской лавры за денежное вознаграждение. Это не что иное, как провокация со стороны людей, которые претендуют на нашу православную святыню. Наместник лавры никогда никого не просил и не благословлял приходить в нашу обитель и имитировать преданность за денежную плату", – написано на сайте Лавры. Сайт приводит скриншот сообщения, в котором предлагается "вечером ехать в Киево-Печерскую лавру". "Владыка сказал просто так лавру не оставят, людей очень мало, просит стоять за святыню, 1600 грн (гривен – ред.)", – говорится в нем. В Лавре, отмечает сайт монастыря, готовы принять всех паломников, кому дорога святыня. "Отстаивать храмы законными средствами – обязанность каждого верующего", – заключает Лавра. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий Лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861967741.html

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