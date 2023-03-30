Киево-Печерская лавра опровергла слухи о подкупе защищающих монастырь людей
В Киево-Печерской лавре опровергли слухи о подкупе верующих, защищающих монастырь
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киево-Печерская лавра опровергла сообщения из социальных сетей о якобы предлагающемся за ее защиту от комиссии украинских властей денежном вознаграждении.
"В социальных сетях распространяется объявление о том, что якобы какая-то инициативная группа предлагает 31 марта верующим Украинской православной церкви участие в отстаивании Киево-Печерской лавры за денежное вознаграждение. Это не что иное, как провокация со стороны людей, которые претендуют на нашу православную святыню. Наместник лавры никогда никого не просил и не благословлял приходить в нашу обитель и имитировать преданность за денежную плату", – написано на сайте Лавры.
Сайт приводит скриншот сообщения, в котором предлагается "вечером ехать в Киево-Печерскую лавру". "Владыка сказал просто так лавру не оставят, людей очень мало, просит стоять за святыню, 1600 грн (гривен – ред.)", – говорится в нем.
В Лавре, отмечает сайт монастыря, готовы принять всех паломников, кому дорога святыня. "Отстаивать храмы законными средствами – обязанность каждого верующего", – заключает Лавра.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий Лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.