https://ria.ru/20230330/podderzhka-1861886175.html

Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний

Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний - РИА Новости, 30.03.2023

Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний

Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтических компаний, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:18

2023-03-30T16:18

2023-03-30T16:46

россия

владимир путин

здоровье - общество

экономика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтических компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.В частности, по словам Путина, в этом году запускается программа по "предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производства лекарств по полному циклу".Глава государства также высказался и по поводу вложенных в эти предприятия инвестиций. "Уверен, что все инвестиции, все вложения, которые сделаны сейчас и планируются в будущем, будут окупаемыми и будут служить развитию бизнеса. Но самое главное, что все, что делается, пойдет на пользу людям", - сказал он.

https://ria.ru/20220322/farmatsevtika-1779454450.html

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россия, владимир путин, здоровье - общество, экономика