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Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний - РИА Новости, 30.03.2023
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16:18 30.03.2023 (обновлено: 16:46 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/podderzhka-1861886175.html
Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний
Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний - РИА Новости, 30.03.2023
Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний
Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтических компаний, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:18
2023-03-30T16:46
россия
владимир путин
здоровье - общество
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтических компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.В частности, по словам Путина, в этом году запускается программа по "предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производства лекарств по полному циклу".Глава государства также высказался и по поводу вложенных в эти предприятия инвестиций. "Уверен, что все инвестиции, все вложения, которые сделаны сейчас и планируются в будущем, будут окупаемыми и будут служить развитию бизнеса. Но самое главное, что все, что делается, пойдет на пользу людям", - сказал он.
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россия, владимир путин, здоровье - общество, экономика
Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Экономика
Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний

Путин заявил, что Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводственная площадка фармацевтической компании
Производственная площадка фармацевтической компании - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производственная площадка фармацевтической компании. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтических компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли", - сказал Путин в ходе открытия новых фармацевтических производств.
В частности, по словам Путина, в этом году запускается программа по "предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производства лекарств по полному циклу".
Глава государства также высказался и по поводу вложенных в эти предприятия инвестиций. "Уверен, что все инвестиции, все вложения, которые сделаны сейчас и планируются в будущем, будут окупаемыми и будут служить развитию бизнеса. Но самое главное, что все, что делается, пойдет на пользу людям", - сказал он.
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