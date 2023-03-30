https://ria.ru/20230330/plennyy-1861729020.html

Украинский пленный назвал причины сдачи бойцов ВСУ в Артемовске

Украинский пленный назвал причины сдачи бойцов ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 30.03.2023

Украинский пленный назвал причины сдачи бойцов ВСУ в Артемовске

Украинские военные сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов, следует из видео опроса взятого в плен бойцами группы "Вагнер"... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T03:11

2023-03-30T03:11

2023-03-30T03:17

специальная военная операция на украине

в мире

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артемовск

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ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Украинские военные сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов, следует из видео опроса взятого в плен бойцами группы "Вагнер" украинского военнослужащего Андрея Кривозуб. Соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости. Кривозуб рассказал, что проходит службу в 93-й отдельной механизированной бригаде войск Украины, в разведроте, и попал в плен 26 марта в Артемовске. "Произошел штурм девятиэтажки, в которой мы находились. Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и под напором ЧВК "Вагнер" приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой", — пояснил пленный. Он отметил, что в плену с ним обращаются хорошо, кормят, дают воду. Также пленному оказали первую медицинскую помощь в связи с ранением предплечья.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.

https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861699822.html

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артемовск

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в мире, украина, артемовск