В МИД сомневаются, что Киев даст ход петиции против снарядов с ураном
Захарова сомневается, что Киев даст ход петиции против снарядов с обедненным ураном
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва сомневается, что Киев откажется от использования боеприпасов с обедненным ураном из-за петиции на сайте офиса Владимира Зеленского, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Обратили внимание на сообщение о появившейся на сайте президента Украины петиции с требованием запретить использование вооруженными силами Украины боеприпасов с обедненным ураном. ...Для рассмотрения этой петиции Зеленским необходимо, чтобы она собрала 25 тысяч подписей: но мы прекрасно понимаем, что даже в этом случае нет никакой гарантии, что ей дадут ход", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она напомнила, что на Украине уже были случаи, когда подобные петиции киевские власти просто отправляли "в долгий ящик".
Ранее стало известно о появлении на сайте офиса Владимира Зеленского петиции с требованием запретить украинским войскам использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву. Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта в палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран.
Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.