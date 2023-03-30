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В МИД сомневаются, что Киев даст ход петиции против снарядов с ураном - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/petitsiya-1861886619.html
В МИД сомневаются, что Киев даст ход петиции против снарядов с ураном
В МИД сомневаются, что Киев даст ход петиции против снарядов с ураном - РИА Новости, 30.03.2023
В МИД сомневаются, что Киев даст ход петиции против снарядов с ураном
Москва сомневается, что Киев откажется от использования боеприпасов с обедненным ураном из-за петиции на сайте офиса Владимира Зеленского, заявила официальный... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:19
2023-03-30T16:19
специальная военная операция на украине
мария захарова
украина
россия
владимир зеленский
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва сомневается, что Киев откажется от использования боеприпасов с обедненным ураном из-за петиции на сайте офиса Владимира Зеленского, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Обратили внимание на сообщение о появившейся на сайте президента Украины петиции с требованием запретить использование вооруженными силами Украины боеприпасов с обедненным ураном. ...Для рассмотрения этой петиции Зеленским необходимо, чтобы она собрала 25 тысяч подписей: но мы прекрасно понимаем, что даже в этом случае нет никакой гарантии, что ей дадут ход", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она напомнила, что на Украине уже были случаи, когда подобные петиции киевские власти просто отправляли "в долгий ящик". Ранее стало известно о появлении на сайте офиса Владимира Зеленского петиции с требованием запретить украинским войскам использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву. Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта в палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html
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мария захарова, украина, россия, владимир зеленский, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД сомневаются, что Киев даст ход петиции против снарядов с ураном

Захарова сомневается, что Киев даст ход петиции против снарядов с обедненным ураном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва сомневается, что Киев откажется от использования боеприпасов с обедненным ураном из-за петиции на сайте офиса Владимира Зеленского, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Обратили внимание на сообщение о появившейся на сайте президента Украины петиции с требованием запретить использование вооруженными силами Украины боеприпасов с обедненным ураном. ...Для рассмотрения этой петиции Зеленским необходимо, чтобы она собрала 25 тысяч подписей: но мы прекрасно понимаем, что даже в этом случае нет никакой гарантии, что ей дадут ход", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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25 марта, 22:27
Она напомнила, что на Украине уже были случаи, когда подобные петиции киевские власти просто отправляли "в долгий ящик".
Ранее стало известно о появлении на сайте офиса Владимира Зеленского петиции с требованием запретить украинским войскам использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву. Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта в палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран.
Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны
24 марта, 13:30
Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
Военнослужащий США пересчитывает снаряды с обедненным ураном на военной базе США в Тикрите - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Обедненный уран
23 марта, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТОВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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