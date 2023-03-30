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На сайте Зеленского появилась петиция о размещении ядерного оружия - РИА Новости, 30.03.2023
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15:28 30.03.2023 (обновлено: 16:06 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/petitsiya-1861873160.html
На сайте Зеленского появилась петиция о размещении ядерного оружия
На сайте Зеленского появилась петиция о размещении ядерного оружия - РИА Новости, 30.03.2023
На сайте Зеленского появилась петиция о размещении ядерного оружия
На сайте Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить на Украине ядерное оружие. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:28
2023-03-30T16:06
в мире
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На сайте Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить на Украине ядерное оружие."Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением", — говорится в тексте.Обоснования такому предложению автор петиции не привел.На сегодняшний день под документом поставили подписи чуть более ста человек. Чтобы петицию рассмотрел президент, нужно собрать 25 тысяч голосов за оставшиеся 92 дня.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
https://ria.ru/20230329/krym-1861686774.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
На сайте Зеленского появилась петиция о размещении ядерного оружия

На сайте Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На сайте Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить на Украине ядерное оружие.
"Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением", — говорится в тексте.
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Обоснования такому предложению автор петиции не привел.
На сегодняшний день под документом поставили подписи чуть более ста человек. Чтобы петицию рассмотрел президент, нужно собрать 25 тысяч голосов за оставшиеся 92 дня.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
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