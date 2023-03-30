https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ - РИА Новости, 30.03.2023
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:05
2023-03-30T14:05
2023-03-30T14:20
россия
екатеринбург
сша
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, разумеется, они, если у них есть действующая аккредитация, они будут дальше работать", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вероятности ответа США на задержание корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил, что Кремль надеется, что этого не будет."Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть, потому что, еще раз повторяю, там речь идет не подозрениях, речь идет о том, что он был задержан с поличным", - ответил Песков на вопрос, может ли данный инцидент спровоцировать проверку со стороны США в корпунктах российских журналистов.Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861829244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, сша, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Екатеринбург, США, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Песков: если у сотрудников московского бюро WSJ есть аккредитация, будут дальше работать
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, разумеется, они, если у них есть действующая аккредитация, они будут дальше работать", - сказал Песков журналистам.
Песков прокомментировал задержание корреспондента WSJ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вероятности ответа США на задержание корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил, что Кремль надеется, что этого не будет.
"Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть, потому что, еще раз повторяю, там речь идет не подозрениях, речь идет о том, что он был задержан с поличным", - ответил Песков на вопрос, может ли данный инцидент спровоцировать проверку со стороны США в корпунктах российских журналистов.
Ранее ФСБ
РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США
осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ