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Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ - РИА Новости, 30.03.2023
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14:05 30.03.2023 (обновлено: 14:20 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ - РИА Новости, 30.03.2023
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:05
2023-03-30T14:20
россия
екатеринбург
сша
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, разумеется, они, если у них есть действующая аккредитация, они будут дальше работать", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вероятности ответа США на задержание корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил, что Кремль надеется, что этого не будет."Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть, потому что, еще раз повторяю, там речь идет не подозрениях, речь идет о том, что он был задержан с поличным", - ответил Песков на вопрос, может ли данный инцидент спровоцировать проверку со стороны США в корпунктах российских журналистов.Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861829244.html
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россия, екатеринбург, сша, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Екатеринбург, США, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ

Песков: если у сотрудников московского бюро WSJ есть аккредитация, будут дальше работать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, разумеется, они, если у них есть действующая аккредитация, они будут дальше работать", - сказал Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Песков прокомментировал задержание корреспондента WSJ
Вчера, 13:18
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вероятности ответа США на задержание корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил, что Кремль надеется, что этого не будет.
"Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть, потому что, еще раз повторяю, там речь идет не подозрениях, речь идет о том, что он был задержан с поличным", - ответил Песков на вопрос, может ли данный инцидент спровоцировать проверку со стороны США в корпунктах российских журналистов.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ
Вчера, 12:47
 
РоссияЕкатеринбургСШАДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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