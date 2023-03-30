https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html

Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ

Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ - РИА Новости, 30.03.2023

Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ

Сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:05

2023-03-30T14:05

2023-03-30T14:20

россия

екатеринбург

сша

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, разумеется, они, если у них есть действующая аккредитация, они будут дальше работать", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вероятности ответа США на задержание корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил, что Кремль надеется, что этого не будет."Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть, потому что, еще раз повторяю, там речь идет не подозрениях, речь идет о том, что он был задержан с поличным", - ответил Песков на вопрос, может ли данный инцидент спровоцировать проверку со стороны США в корпунктах российских журналистов.Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861829244.html

https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861817735.html

россия

екатеринбург

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, екатеринбург, сша, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия