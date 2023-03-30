https://ria.ru/20230330/pereprava-1861740442.html
Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 30.03.2023
Керченская паромная переправа возобновила работу
Паромная переправа в Керчи возобновила работу, сообщили в ГУ МЧС Крыма. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T07:55
2023-03-30T07:55
2023-03-30T07:55
керчь
керченская паромная переправа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Паромная переправа в Керчи возобновила работу, сообщили в ГУ МЧС Крыма. Работа паромной переправы в Керчи была приостановлена из-за плохой погоды и сильного ветра в среду. "По состоянию на 05:30 30.03.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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керчь, керченская паромная переправа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Керчь, Керченская паромная переправа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Керченская паромная переправа возобновила работу
ГУ МЧС Крыма: паромная переправа в Керчи возобновила работу