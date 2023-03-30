https://ria.ru/20230330/perekrytiya-1861863608.html
Берлинцы выразили недовольство перекрытиями дорог из-за визита Карла III
Берлинцы выразили недовольство перекрытиями дорог из-за визита Карла III - РИА Новости, 30.03.2023
Берлинцы выразили недовольство перекрытиями дорог из-за визита Карла III
Перекрытие дорог близ продуктового рынка в районе Шёнеберг немецкой столицы, связанное с визитом британского короля Карла lll, вызвало недовольство и ироничные... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:06
2023-03-30T15:06
2023-03-30T16:08
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берлин (город)
карл iii
германия
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Перекрытие дорог близ продуктового рынка в районе Шёнеберг немецкой столицы, связанное с визитом британского короля Карла lll, вызвало недовольство и ироничные замечания берлинцев, передает корреспондент РИА Новости. В среду британский король Карл lll вместе с супругой прибыли в Берлин с государственным визитом. В четверг монарх посетил рынок на юго-западе столицы в районе Шёнеберг, где ознакомился с местной и привозимой из Бранденбурга продукцией и пообщался с продавцами. Как передает корреспондент агентства, для обеспечения безопасности монаршей особы правоохранители перекрыли дороги и выставили ограждения вокруг рынка. На возвышениях и постаментах вокруг были размещены вооруженные винтовками люди. У перекрытий быстро образовалась толпа, некоторые берлинцы стали выражать свое недовольство происходящим. "Как я объеду это всё? Я его (Карла lll - ред.) не приглашал", - заявил велосипедист не пускавшему его полицейскому. Его поддержали некоторые стоящие рядом пешеходы, выразив недоумение подобным мерам безопасности, когда перекрытыми оказались даже дороги, не ведущие непосредственно ко входу на рынок. Еще один мужчина заявил, что по обычаю ходил на рынок за хлебом, а теперь не может попасть домой. "Сегодня продавцы там наподобие статистов, питающихся монаршей аурой. Сомневаюсь, что им удалось что-то продать", - добавил он. Стоящая рядом женщина тоже стремилась попасть на рынок и не сразу поняла, почему ей этого не дают сделать. "Ну ничего, раз приехал король, то обычные люди могут и подождать", - сказала она, когда ей пояснили причину происходящего вокруг. Спустя примерно 45 минут Карл lll, обойдя со свитой торговые ряды, переместился в автомобиль марки Rolls-Royce и отправился с полицейским эскортом в бундестаг, где выступил перед фракциями с речью на немецком языке.
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860394095.html
https://ria.ru/20230209/charlz-1850930091.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), карл iii, германия
В мире, Берлин (город), Карл III, Германия
Берлинцы выразили недовольство перекрытиями дорог из-за визита Карла III
Жители Берлина встретили недовольством перекрытие дорог у рынка из-за визита Карла III
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Перекрытие дорог близ продуктового рынка в районе Шёнеберг немецкой столицы, связанное с визитом британского короля Карла lll, вызвало недовольство и ироничные замечания берлинцев, передает корреспондент РИА Новости.
В среду британский король Карл lll вместе с супругой прибыли в Берлин
с государственным визитом. В четверг монарх посетил рынок на юго-западе столицы в районе Шёнеберг, где ознакомился с местной и привозимой из Бранденбурга
продукцией и пообщался с продавцами.
Как передает корреспондент агентства, для обеспечения безопасности монаршей особы правоохранители перекрыли дороги и выставили ограждения вокруг рынка. На возвышениях и постаментах вокруг были размещены вооруженные винтовками люди. У перекрытий быстро образовалась толпа, некоторые берлинцы стали выражать свое недовольство происходящим.
"Как я объеду это всё? Я его (Карла lll - ред.) не приглашал", - заявил велосипедист не пускавшему его полицейскому.
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Его поддержали некоторые стоящие рядом пешеходы, выразив недоумение подобным мерам безопасности, когда перекрытыми оказались даже дороги, не ведущие непосредственно ко входу на рынок.
Еще один мужчина заявил, что по обычаю ходил на рынок за хлебом, а теперь не может попасть домой. "Сегодня продавцы там наподобие статистов, питающихся монаршей аурой. Сомневаюсь, что им удалось что-то продать", - добавил он.
Стоящая рядом женщина тоже стремилась попасть на рынок и не сразу поняла, почему ей этого не дают сделать. "Ну ничего, раз приехал король, то обычные люди могут и подождать", - сказала она, когда ей пояснили причину происходящего вокруг.
Спустя примерно 45 минут Карл lll, обойдя со свитой торговые ряды, переместился в автомобиль марки Rolls-Royce и отправился с полицейским эскортом в бундестаг, где выступил перед фракциями с речью на немецком языке.
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