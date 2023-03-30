Рейтинг@Mail.ru
Берлинцы выразили недовольство перекрытиями дорог из-за визита Карла III - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 30.03.2023 (обновлено: 16:08 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/perekrytiya-1861863608.html
Берлинцы выразили недовольство перекрытиями дорог из-за визита Карла III
Берлинцы выразили недовольство перекрытиями дорог из-за визита Карла III - РИА Новости, 30.03.2023
Берлинцы выразили недовольство перекрытиями дорог из-за визита Карла III
Перекрытие дорог близ продуктового рынка в районе Шёнеберг немецкой столицы, связанное с визитом британского короля Карла lll, вызвало недовольство и ироничные... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:06
2023-03-30T16:08
в мире
берлин (город)
карл iii
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861882955_0:114:3046:1828_1920x0_80_0_0_8fbfc6fa721da2c35004d87e5a4c698e.jpg
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Перекрытие дорог близ продуктового рынка в районе Шёнеберг немецкой столицы, связанное с визитом британского короля Карла lll, вызвало недовольство и ироничные замечания берлинцев, передает корреспондент РИА Новости. В среду британский король Карл lll вместе с супругой прибыли в Берлин с государственным визитом. В четверг монарх посетил рынок на юго-западе столицы в районе Шёнеберг, где ознакомился с местной и привозимой из Бранденбурга продукцией и пообщался с продавцами. Как передает корреспондент агентства, для обеспечения безопасности монаршей особы правоохранители перекрыли дороги и выставили ограждения вокруг рынка. На возвышениях и постаментах вокруг были размещены вооруженные винтовками люди. У перекрытий быстро образовалась толпа, некоторые берлинцы стали выражать свое недовольство происходящим. "Как я объеду это всё? Я его (Карла lll - ред.) не приглашал", - заявил велосипедист не пускавшему его полицейскому. Его поддержали некоторые стоящие рядом пешеходы, выразив недоумение подобным мерам безопасности, когда перекрытыми оказались даже дороги, не ведущие непосредственно ко входу на рынок. Еще один мужчина заявил, что по обычаю ходил на рынок за хлебом, а теперь не может попасть домой. "Сегодня продавцы там наподобие статистов, питающихся монаршей аурой. Сомневаюсь, что им удалось что-то продать", - добавил он. Стоящая рядом женщина тоже стремилась попасть на рынок и не сразу поняла, почему ей этого не дают сделать. "Ну ничего, раз приехал король, то обычные люди могут и подождать", - сказала она, когда ей пояснили причину происходящего вокруг. Спустя примерно 45 минут Карл lll, обойдя со свитой торговые ряды, переместился в автомобиль марки Rolls-Royce и отправился с полицейским эскортом в бундестаг, где выступил перед фракциями с речью на немецком языке.
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860394095.html
https://ria.ru/20230209/charlz-1850930091.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861882955_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_f9267e9d7db67cf0f232677dd4bdf74a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), карл iii, германия
В мире, Берлин (город), Карл III, Германия
Берлинцы выразили недовольство перекрытиями дорог из-за визита Карла III

Жители Берлина встретили недовольством перекрытие дорог у рынка из-за визита Карла III

© AFP 2023 / Bernd von Jutrczenka/POOLБританский король Карл lll во время визита в Берлин. 30 марта 2023
Британский король Карл lll во время визита в Берлин. 30 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / Bernd von Jutrczenka/POOL
Британский король Карл lll во время визита в Берлин. 30 марта 2023
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Перекрытие дорог близ продуктового рынка в районе Шёнеберг немецкой столицы, связанное с визитом британского короля Карла lll, вызвало недовольство и ироничные замечания берлинцев, передает корреспондент РИА Новости.
В среду британский король Карл lll вместе с супругой прибыли в Берлин с государственным визитом. В четверг монарх посетил рынок на юго-западе столицы в районе Шёнеберг, где ознакомился с местной и привозимой из Бранденбурга продукцией и пообщался с продавцами.
Как передает корреспондент агентства, для обеспечения безопасности монаршей особы правоохранители перекрыли дороги и выставили ограждения вокруг рынка. На возвышениях и постаментах вокруг были размещены вооруженные винтовками люди. У перекрытий быстро образовалась толпа, некоторые берлинцы стали выражать свое недовольство происходящим.
"Как я объеду это всё? Я его (Карла lll - ред.) не приглашал", - заявил велосипедист не пускавшему его полицейскому.
Карл III - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Визит короля Карла III во Францию перенесли по просьбе Макрона
24 марта, 14:39
Его поддержали некоторые стоящие рядом пешеходы, выразив недоумение подобным мерам безопасности, когда перекрытыми оказались даже дороги, не ведущие непосредственно ко входу на рынок.
Еще один мужчина заявил, что по обычаю ходил на рынок за хлебом, а теперь не может попасть домой. "Сегодня продавцы там наподобие статистов, питающихся монаршей аурой. Сомневаюсь, что им удалось что-то продать", - добавил он.
Стоящая рядом женщина тоже стремилась попасть на рынок и не сразу поняла, почему ей этого не дают сделать. "Ну ничего, раз приехал король, то обычные люди могут и подождать", - сказала она, когда ей пояснили причину происходящего вокруг.
Спустя примерно 45 минут Карл lll, обойдя со свитой торговые ряды, переместился в автомобиль марки Rolls-Royce и отправился с полицейским эскортом в бундестаг, где выступил перед фракциями с речью на немецком языке.
Носки британского короля Карла III во время его посещения мечети Брик-лейн в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Британский король Карл III оконфузился в мечети
9 февраля, 17:38
 
В миреБерлин (город)Карл IIIГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала