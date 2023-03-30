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В Брянске ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 30.03.2023
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14:19 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/pavodok-1861849681.html
В Брянске ввели режим чрезвычайной ситуации
В Брянске ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 30.03.2023
В Брянске ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за резко начавшегося паводка, сообщает администрация города. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:19
2023-03-30T14:19
паводки в россии
происшествия
брянск
россия
погода
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БРЯНСК, 30 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за резко начавшегося паводка, сообщает администрация города. Отмечается, что в связи с резким повышением уровня воды в реках Десна и Болва, утром четверга в зоне затопления оказался 271 дом, нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек, нарушено транспортное сообщение с посёлком Радица-Крыловка. Уточняется, что режим будет действовать до особого распоряжения.
https://ria.ru/20230329/pavodok-1861556126.html
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паводки в россии, происшествия, брянск, россия, погода
Паводки в России, Происшествия, Брянск, Россия, Погода
В Брянске ввели режим чрезвычайной ситуации

В Брянске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за резко начавшегося паводка

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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БРЯНСК, 30 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за резко начавшегося паводка, сообщает администрация города.
«
"Глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление о том, что с 9 часов 30 марта 2023 года в Брянске введён режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с резким повышением уровня воды в реках Десна и Болва, утром четверга в зоне затопления оказался 271 дом, нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек, нарушено транспортное сообщение с посёлком Радица-Крыловка.
Уточняется, что режим будет действовать до особого распоряжения.
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