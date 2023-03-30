https://ria.ru/20230330/pavodok-1861849681.html

В Брянске ввели режим чрезвычайной ситуации

В Брянске ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 30.03.2023

В Брянске ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за резко начавшегося паводка, сообщает администрация города. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:19

2023-03-30T14:19

2023-03-30T14:19

паводки в россии

происшествия

брянск

россия

погода

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БРЯНСК, 30 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Брянске из-за резко начавшегося паводка, сообщает администрация города. Отмечается, что в связи с резким повышением уровня воды в реках Десна и Болва, утром четверга в зоне затопления оказался 271 дом, нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек, нарушено транспортное сообщение с посёлком Радица-Крыловка. Уточняется, что режим будет действовать до особого распоряжения.

https://ria.ru/20230329/pavodok-1861556126.html

брянск

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

паводки в россии, происшествия, брянск, россия, погода