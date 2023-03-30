https://ria.ru/20230330/pan-1861740184.html

Пан Ги Мун призвал мир прекратить геополитическое соперничество

Пан Ги Мун призвал мир прекратить геополитическое соперничество - РИА Новости, 30.03.2023

Пан Ги Мун призвал мир прекратить геополитическое соперничество

Миру после трех упущенных из-за пандемии лет следует прекратить тратить время на геополитическое соперничество, идеологические противостояния и геоэкономическую РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T07:51

2023-03-30T07:51

2023-03-30T07:53

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ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Миру после трех упущенных из-за пандемии лет следует прекратить тратить время на геополитическое соперничество, идеологические противостояния и геоэкономическую раздробленность, лучше вместе приняться за решение общих и долгосрочных проблем, заявил в четверг председатель совета директоров Боаоского азиатского форума (БАФ), бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. "После столь многих кризисов, потрясений и неожиданностей пришло время смотреть вперед, пришло время возобновить действия по решению проблем долгосрочного и глобального характера. У нас осталось не так много времени", - заявил Пан Ги Мун, выступая на Боаоском азиатском экономическом форуме на китайском острове Хайнань. Пан Ги Мун отметил необходимость продвигать глобальную борьбу с изменением климата, подчеркнув при этом, что несмотря на все достигнутые международные соглашения и договоренности, человечество не успевает решать эту проблему, поскольку внимание всего мира направлено на вирус, конфликты, инфляцию и рецессию. "Глобальные температуры продолжают повышаться, мы пережили семь самых жарких лет за всю историю наблюдений, и, несомненно, будут еще, если меры по борьбе с изменением климата будут отставать от темпов изменения климата", - указал он. Вместе с тем, по его словам, проблемой остается то, что миллионы людей все еще живут в условиях крайней бедности. Пан Ги Мун отметил, что прошедшие три года пандемии можно считать окном упущенных возможностей во многих отношениях, поэтому необходимо как можно скорее восполнить потери. "Давайте не будем тратить наше бесценное и ограниченное время на геополитическое соперничество, идеологические противостояния и геоэкономическую раздробленность, лучше давайте воссоединимся, чтобы приняться за решение наших общих и долгосрочных проблем", - указал он. Пан Ги Мун добавил, что МВФ прогнозирует еще более тяжелый год для экономики, и "это снова плохие новости для зашедшей в тупик глобальной борьбы с нищетой, изменением климата и неравенством". Азиатский форум в Боао был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными. В этом году форум проходит с 28 по 31 марта под девизом "Неопределенный мир: единство и сотрудничество для преодоления вызовов, открытость и инклюзивность для содействия развитию". Впервые с начала пандемии мероприятие проходит полностью в офлайн-формате.

https://ria.ru/20230330/ideologiya-1861720858.html

https://ria.ru/20230329/guterresh-1861693909.html

https://ria.ru/20230329/oon-1861410718.html

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в мире, хайнань, украина, азия, пан ги мун, оон, мвф