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Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot - РИА Новости, 30.03.2023
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21:08 30.03.2023 (обновлено: 21:10 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/obuchenie-1861983177.html
Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot
Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot - РИА Новости, 30.03.2023
Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot
США завершили обучение 65 украинских военных по использованию систем противовоздушной обороны Patriot, они вернулись в Европу, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:08
2023-03-30T21:10
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США завершили обучение 65 украинских военных по использованию систем противовоздушной обороны Patriot, они вернулись в Европу, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."На текущей неделе 65 украинских зенитчиков завершили обучение работе с системами Patriot в Форт-Силле, штат Оклахома, и теперь они вернулись в Европу", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, европа, министерство обороны сша, украина, вооруженные силы украины, россия, патрик райдер, сергей лавров, нато
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Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot

Пентагон: США завершили обучение 65 украинских военных использованию систем ПВО Patriot

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США завершили обучение 65 украинских военных по использованию систем противовоздушной обороны Patriot, они вернулись в Европу, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"На текущей неделе 65 украинских зенитчиков завершили обучение работе с системами Patriot в Форт-Силле, штат Оклахома, и теперь они вернулись в Европу", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреСШАЕвропаМинистерство обороны СШАУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияПатрик РайдерСергей ЛавровНАТО
 
 
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