https://ria.ru/20230330/obuchenie-1861983177.html

Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot

Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot - РИА Новости, 30.03.2023

Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot

США завершили обучение 65 украинских военных по использованию систем противовоздушной обороны Patriot, они вернулись в Европу, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T21:08

2023-03-30T21:08

2023-03-30T21:10

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вооруженные силы украины

россия

патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США завершили обучение 65 украинских военных по использованию систем противовоздушной обороны Patriot, они вернулись в Европу, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."На текущей неделе 65 украинских зенитчиков завершили обучение работе с системами Patriot в Форт-Силле, штат Оклахома, и теперь они вернулись в Европу", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230329/koalitsiya-1861465190.html

сша

европа

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, европа, министерство обороны сша, украина, вооруженные силы украины, россия, патрик райдер, сергей лавров, нато