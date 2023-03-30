https://ria.ru/20230330/obuchenie-1861983177.html
Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot
Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot - РИА Новости, 30.03.2023
Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot
США завершили обучение 65 украинских военных по использованию систем противовоздушной обороны Patriot, они вернулись в Европу, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:08
2023-03-30T21:08
2023-03-30T21:10
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США завершили обучение 65 украинских военных по использованию систем противовоздушной обороны Patriot, они вернулись в Европу, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."На текущей неделе 65 украинских зенитчиков завершили обучение работе с системами Patriot в Форт-Силле, штат Оклахома, и теперь они вернулись в Европу", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230329/koalitsiya-1861465190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пентагон заявил о подготовке 65 военных ВСУ к использованию систем Patriot
Пентагон: США завершили обучение 65 украинских военных использованию систем ПВО Patriot