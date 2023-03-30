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Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 30.03.2023 (обновлено: 18:54 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/obstrel-1861949824.html
Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую
Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую - РИА Новости, 30.03.2023
Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую
Украинские войска в 18.20 выпустили по Ясиноватой в ДНР 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:34
2023-03-30T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили по Ясиноватой в ДНР 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются.Кроме того, в 18.00 украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в ведомстве.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили по Ясиноватой в ДНР 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются.
Кроме того, в 18.00 украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в ведомстве.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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