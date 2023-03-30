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Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую
Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую - РИА Новости, 30.03.2023
Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую
Украинские войска в 18.20 выпустили по Ясиноватой в ДНР 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:34
2023-03-30T18:34
2023-03-30T18:54
специальная военная операция на украине
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ясиноватая
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили по Ясиноватой в ДНР 20 ракет из РСЗО, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Тип РСЗО и последствия обстрела не сообщаются.Кроме того, в 18.00 украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в ведомстве.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли из РСЗО Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой