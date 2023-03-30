https://ria.ru/20230330/obstrel-1861808098.html
При обстреле Троицкого со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей
При обстреле Троицкого со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 30.03.2023
При обстреле Троицкого со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками Троицкого из РСЗО HIMARS, также повреждены корпус больницы и магазин, сообщило... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:24
2023-03-30T12:24
2023-03-30T12:34
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сцкк
сша
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками Троицкого из РСЗО HIMARS, также повреждены корпус больницы и магазин, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По предварительной информации, в результате обстрела населенного пункта Троицкое с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты) получили ранение шесть мирных жителей, поврежден корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230330/donbass-1861762398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, сцкк, сша, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, СЦКК, США, BAE Systems, Lockheed Martin
При обстреле Троицкого со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей
В ЛНР заявили, что при обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS пострадали шесть мирных жителей