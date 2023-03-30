https://ria.ru/20230330/obstrel-1861779456.html
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда - РИА Новости, 30.03.2023
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:16
2023-03-30T11:16
2023-03-30T11:16
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ранее в ведомстве сообщили, что в 8.45 украинские войска выпустили по городу пять снарядов такого же калибра. Мэр города Дмитрий Шевченко сообщил, что при обстреле ранены три мирных жителя. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861706546.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда
ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров