В Узбекистане с помощью нейросети создадут иллюстрации к "Запискам Бабура"
© MidJourneyИллюстрация к книге "Записки Бабура", созданная с помощью искусственного интеллекта Midjourney
© MidJourney
ТАШКЕНТ, 30 мар - РИА Новости. Нейронная сеть Midjourney создаст иллюстрации к автобиографии Захириддина Бабура, основателя империи Великих Моголов, потомка правителя и полководца Тамерлана, сообщает в среду Telegram-канал проекта Boburnama.
"В Узбекистане стартовал проект по иллюстрированию воспоминаний основателя империи Великих Моголов, потомка Тамерлана Захир ад-дира Мухаммад Бабура с помощью искусственного интеллекта Midjourney", - говорится в сообщении.
По данным организаторов, "Записки Бабура" уже в эпоху Великих Моголов служили настольной книгой императоров, переводились на фарси и богато, иллюстрировались лучшими мастерами индийской миниатюры.
"Лучший способ напомнить молодежи о том, что у нас есть такой предок, и привлечь их внимание - это использовать современные технологии, о которых они слышали", - добавили авторы проекта.
"В Узбекистане стартовал проект по иллюстрированию воспоминаний основателя империи Великих Моголов, потомка Тамерлана Захир ад-дира Мухаммад Бабура с помощью искусственного интеллекта Midjourney", - говорится в сообщении.
По данным организаторов, "Записки Бабура" уже в эпоху Великих Моголов служили настольной книгой императоров, переводились на фарси и богато, иллюстрировались лучшими мастерами индийской миниатюры.
"Лучший способ напомнить молодежи о том, что у нас есть такой предок, и привлечь их внимание - это использовать современные технологии, о которых они слышали", - добавили авторы проекта.
© MidJourneyИллюстрация к книге "Записки Бабура", созданная с помощью искусственного интеллекта Midjourney
Иллюстрация к книге "Записки Бабура", созданная с помощью искусственного интеллекта Midjourney
© MidJourney
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© MidJourneyИллюстрация к книге "Записки Бабура", созданная с помощью искусственного интеллекта Midjourney
Иллюстрация к книге "Записки Бабура", созданная с помощью искусственного интеллекта Midjourney
© MidJourney
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Иллюстрация к книге "Записки Бабура", созданная с помощью искусственного интеллекта Midjourney
© MidJourney
1 из 2
Иллюстрация к книге "Записки Бабура", созданная с помощью искусственного интеллекта Midjourney
© MidJourney
2 из 2
Они отметили, что выбор пал на иллюстрирование именно "Записок Бабура", потому что в этом произведении автор очень детально описал города, людей и смог передать атмосферу того времени. "Это облегчает работу нейросети", — пояснили авторы проекта.
В Узбекистане последние несколько лет день рождение Бабура отмечают 14 февраля, как альтернативу празднования Дня святого Валентина.
Бабур (14 февраля 1483 - 26 декабря 1530) - средневековый государственный деятель, писатель, поэт и философ, уроженец Ферганской долины. Вошел во всемирную историю как основатель крупнейшей в XVI-XVIII веках державы на территории Индии и Афганистана - империи Великих Моголов. Главный труд Бабура - автобиография "Бабур-нама". Это первый образец подобного жанра в исторической литературе, в котором описываются детали быта знати, нравы и обычаи эпохи.
Бабур (14 февраля 1483 - 26 декабря 1530) - средневековый государственный деятель, писатель, поэт и философ, уроженец Ферганской долины. Вошел во всемирную историю как основатель крупнейшей в XVI-XVIII веках державы на территории Индии и Афганистана - империи Великих Моголов. Главный труд Бабура - автобиография "Бабур-нама". Это первый образец подобного жанра в исторической литературе, в котором описываются детали быта знати, нравы и обычаи эпохи.