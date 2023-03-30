https://ria.ru/20230330/neyroseti-1861862455.html

В Узбекистане с помощью нейросети создадут иллюстрации к "Запискам Бабура"

В Узбекистане с помощью нейросети создадут иллюстрации к "Запискам Бабура" - РИА Новости, 30.03.2023

В Узбекистане с помощью нейросети создадут иллюстрации к "Запискам Бабура"

Нейронная сеть Midjourney создаст иллюстрации к автобиографии Захириддина Бабура, основателя империи Великих Моголов, потомка правителя и полководца Тамерлана,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:03

2023-03-30T15:03

2023-03-30T15:03

узбекистан

нейросети

технологии

культура

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ТАШКЕНТ, 30 мар - РИА Новости. Нейронная сеть Midjourney создаст иллюстрации к автобиографии Захириддина Бабура, основателя империи Великих Моголов, потомка правителя и полководца Тамерлана, сообщает в среду Telegram-канал проекта Boburnama."В Узбекистане стартовал проект по иллюстрированию воспоминаний основателя империи Великих Моголов, потомка Тамерлана Захир ад-дира Мухаммад Бабура с помощью искусственного интеллекта Midjourney", - говорится в сообщении.По данным организаторов, "Записки Бабура" уже в эпоху Великих Моголов служили настольной книгой императоров, переводились на фарси и богато, иллюстрировались лучшими мастерами индийской миниатюры."Лучший способ напомнить молодежи о том, что у нас есть такой предок, и привлечь их внимание - это использовать современные технологии, о которых они слышали", - добавили авторы проекта.Они отметили, что выбор пал на иллюстрирование именно "Записок Бабура", потому что в этом произведении автор очень детально описал города, людей и смог передать атмосферу того времени. "Это облегчает работу нейросети", — пояснили авторы проекта.В Узбекистане последние несколько лет день рождение Бабура отмечают 14 февраля, как альтернативу празднования Дня святого Валентина.Бабур (14 февраля 1483 - 26 декабря 1530) - средневековый государственный деятель, писатель, поэт и философ, уроженец Ферганской долины. Вошел во всемирную историю как основатель крупнейшей в XVI-XVIII веках державы на территории Индии и Афганистана - империи Великих Моголов. Главный труд Бабура - автобиография "Бабур-нама". Это первый образец подобного жанра в исторической литературе, в котором описываются детали быта знати, нравы и обычаи эпохи.

https://radiosputnik.ria.ru/20230321/uzbekistan-1859463795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

узбекистан, нейросети , технологии, культура