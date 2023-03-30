https://ria.ru/20230330/nauka-1861758598.html
В России разработали платформу для изучения двигателей в VR
В России разработали платформу для изучения двигателей в VR - РИА Новости, 30.03.2023
В России разработали платформу для изучения двигателей в VR
Ученые Самарского университета создали первую в России образовательную платформу для изучения двигателей в виртуальной реальности, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:32
2023-03-30T10:32
2023-03-30T10:32
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
самарский университет
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САМАРА, 30 мар – РИА Новости. Ученые Самарского университета создали первую в России образовательную платформу для изучения двигателей в виртуальной реальности, сообщила пресс-служба вуза. "Специалисты инжинирингового центра Самарского университета имени Королева разработали первую в России виртуальную образовательную платформу для изучения устройства авиационных и ракетных двигателей", – говорится в сообщении. По информации пресс-службы, созданный программный комплекс позволяет более подробно и наглядно изучать устройство и работу двигателей на основе их точных 3D-моделей, помещенных в виртуальную реальность. Разработка предназначена для обучения не только студентов профильных специальностей, ее также можно будет использовать в рамках профориентации школьников и для повышения профессионального уровня сотрудников двигателестроительных предприятий. По его словам, в настоящее время платформа предусматривает изучение газотурбинных, жидкостных ракетных и поршневых двигателей. В дальнейшем программный комплекс может быть модифицирован и расширен для изучения и других типов двигателей. Разработка велась инжиниринговым центром совместно с институтом искусственного интеллекта Самарского университета и самарской компанией "АР СОФТ". Основой для создания платформы послужил разработанный ранее в инжиниринговом центре виртуальный тренажер для обучения будущих инженеров и конструкторов авиационных двигателей. Для погружения в виртуальную среду и манипуляций с 3D-моделями используются VR-очки и контроллеры. Пользователи смогут подключаться к общедоступной платформе через интернет. "Технически и функционально платформа готова к использованию, сейчас завершаем финальные штрихи. Данную разработку можно назвать уникальной, так как подобного программного комплекса на отечественном рынке пока что нет", – заявил Зубрилин. С помощью платформы специалисты предприятий смогут на своем профессиональном уровне не только изучать "анатомию" каких-то новых, незнакомых им ранее двигателей, но и отрабатывать определенные технологические операции по сборке-разборке агрегатов с учетом правильного порядка использования инструментов и соблюдения норм техники безопасности.
https://ria.ru/20230221/nauka-1853344595.html
https://ria.ru/20220804/samarskiy_universitet-1807137627.html
https://ria.ru/20221213/omgtu-1837148212.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, самарский университет
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Самарский университет
САМАРА, 30 мар – РИА Новости.
Ученые Самарского университета
создали первую в России образовательную платформу для изучения двигателей в виртуальной реальности, сообщила пресс-служба вуза.
"Специалисты инжинирингового центра Самарского университета имени Королева разработали первую в России виртуальную образовательную платформу для изучения устройства авиационных и ракетных двигателей", – говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, созданный программный комплекс позволяет более подробно и наглядно изучать устройство и работу двигателей на основе их точных 3D-моделей, помещенных в виртуальную реальность. Разработка предназначена для обучения не только студентов профильных специальностей, ее также можно будет использовать в рамках профориентации школьников и для повышения профессионального уровня сотрудников двигателестроительных предприятий.
«
"На основе нашей программной платформы 3D-модели двигателей можно будет разбирать и собирать, запускать виртуальные агрегаты в работу и следить за рабочими процессами внутри них, выявлять возможные неполадки и даже заменять дефектные детали. Предусмотрено несколько уровней сложности и детальности отображения – от простейшего уровня для школьников до профессионального, предназначенного для специалистов предприятий", – цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Ивана Зубрилина.
По его словам, в настоящее время платформа предусматривает изучение газотурбинных, жидкостных ракетных и поршневых двигателей. В дальнейшем программный комплекс может быть модифицирован и расширен для изучения и других типов двигателей.
Разработка велась инжиниринговым центром совместно с институтом искусственного интеллекта Самарского университета и самарской компанией "АР СОФТ". Основой для создания платформы послужил разработанный ранее в инжиниринговом центре виртуальный тренажер для обучения будущих инженеров и конструкторов авиационных двигателей. Для погружения в виртуальную среду и манипуляций с 3D-моделями используются VR-очки и контроллеры. Пользователи смогут подключаться к общедоступной платформе через интернет.
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"Технически и функционально платформа готова к использованию, сейчас завершаем финальные штрихи. Данную разработку можно назвать уникальной, так как подобного программного комплекса на отечественном рынке пока что нет", – заявил Зубрилин.
С помощью платформы специалисты предприятий смогут на своем профессиональном уровне не только изучать "анатомию" каких-то новых, незнакомых им ранее двигателей, но и отрабатывать определенные технологические операции по сборке-разборке агрегатов с учетом правильного порядка использования инструментов и соблюдения норм техники безопасности.
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