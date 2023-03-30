Ученые придумали, как сделать водородную энергетику более эффективной

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Передовую систему транспортировки и хранения водородного топлива разрабатывают ученые Самарского политеха совместно с коллегами из Германии. По их словам, изученный ими накопитель водорода позволит получать более безопасную топливную смесь, применение которой многократно снизит издержки водородной энергетики. Результаты исследования опубликованы в издании Fuel.Водород сегодня широко рассматривается как альтернатива ископаемым энергоносителям. В единице массы водорода примерно в три раза больше энергии, чем в бензине или дизеле, а при его сгорании образуется только экологически безопасная вода.Однако транспортировка и хранение водорода предполагают длинную цепь дорогостоящих операций, часто делающих использование этого экологичного топлива нерентабельным, объяснили ученые.Химики Самарского государственного технического университета (СамГТУ, Самарского политеха) работают над новой системой хранения водорода, в которой молекулы газа химически связаны с органическими носителями. По словам ученых, в последней статье им удалось проанализировать термохимические свойства бензинтолоулов – одного из наиболее перспективных классов веществ – накопителей водорода.По словам ученых, за счет относительно простой обратимой реакции водород связывается бензинтолуолами и некоторыми другими органическими молекулами, получаемыми из нефти. Образующаяся жидкость является негорючей и обладает токсичностью не выше, чем дизель или другие распространенные топлива, а транспортировать ее можно при любой температуре в атмосферном давлении.Выделение водорода из такой смеси, по словам ученых, возможно как на распределительных станциях, так и непосредственно внутри специальных перспективных двигателей. По консистенции смесь напоминает моторное масло."Наши результаты позволят развивать технологии безопасного хранения водорода и его транспортировки на очень большие расстояния. Использовать для этого можно существующие трубопроводы и другую инфраструктуру для ископаемых энергоносителей, отказавшись от чрезвычайно дорогостоящей инфраструктуры для работы с сжатым или сжиженным газом", – подчеркнул Сергей Востриков.Исследование поддержано Министерством науки и высшего образования России как часть государственного задания СамГТУ по созданию новых молодежных лабораторий. В исследовании приняли участие специалисты Университета Ростока и Университета Эрлангена–Нюрнберга (Германия).В дальнейшем научный коллектив намерен усовершенствовать состав органического носителя и подобрать новые катализаторы для более эффективного выделения водорода.
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Передовую систему транспортировки и хранения водородного топлива разрабатывают ученые Самарского политеха совместно с коллегами из Германии. По их словам, изученный ими накопитель водорода позволит получать более безопасную топливную смесь, применение которой многократно снизит издержки водородной энергетики. Результаты исследования опубликованы в издании Fuel.
Водород сегодня широко рассматривается как альтернатива ископаемым энергоносителям. В единице массы водорода примерно в три раза больше энергии, чем в бензине или дизеле, а при его сгорании образуется только экологически безопасная вода.
Однако транспортировка и хранение водорода предполагают длинную цепь дорогостоящих операций, часто делающих использование этого экологичного топлива нерентабельным, объяснили ученые.
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Химики Самарского государственного технического университета (СамГТУ, Самарского политеха) работают над новой системой хранения водорода, в которой молекулы газа химически связаны с органическими носителями. По словам ученых, в последней статье им удалось проанализировать термохимические свойства бензинтолоулов – одного из наиболее перспективных классов веществ – накопителей водорода.
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"Кроме общепринятых, но дорогих и небезопасных вариантов транспортировки водорода в сжиженном или сжатом виде под большим давлением или при очень низкой температуре, сегодня в мире исследуются технологии химического связывания. Это экономный и намного более безопасный подход", – рассказал заведующий кафедрой газопереработки, водородных и специальных технологий СамГТУ Сергей Востриков.
По словам ученых, за счет относительно простой обратимой реакции водород связывается бензинтолуолами и некоторыми другими органическими молекулами, получаемыми из нефти. Образующаяся жидкость является негорючей и обладает токсичностью не выше, чем дизель или другие распространенные топлива, а транспортировать ее можно при любой температуре в атмосферном давлении.
Выделение водорода из такой смеси, по словам ученых, возможно как на распределительных станциях, так и непосредственно внутри специальных перспективных двигателей. По консистенции смесь напоминает моторное масло.
"Наши результаты позволят развивать технологии безопасного хранения водорода и его транспортировки на очень большие расстояния. Использовать для этого можно существующие трубопроводы и другую инфраструктуру для ископаемых энергоносителей, отказавшись от чрезвычайно дорогостоящей инфраструктуры для работы с сжатым или сжиженным газом", – подчеркнул Сергей Востриков.
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Исследование поддержано Министерством науки и высшего образования России как часть государственного задания СамГТУ по созданию новых молодежных лабораторий. В исследовании приняли участие специалисты Университета Ростока и Университета Эрлангена–Нюрнберга (Германия).
В дальнейшем научный коллектив намерен усовершенствовать состав органического носителя и подобрать новые катализаторы для более эффективного выделения водорода.
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