https://ria.ru/20230330/nauka-1861602089.html

Ученые придумали, как сделать водородную энергетику более эффективной

Ученые придумали, как сделать водородную энергетику более эффективной - РИА Новости, 30.03.2023

Ученые придумали, как сделать водородную энергетику более эффективной

Передовую систему транспортировки и хранения водородного топлива разрабатывают ученые Самарского политеха совместно с коллегами из Германии. По их словам,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:00

2023-03-30T09:00

2023-03-30T09:01

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

германия

россия

самарский государственный технический университет

самара

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Передовую систему транспортировки и хранения водородного топлива разрабатывают ученые Самарского политеха совместно с коллегами из Германии. По их словам, изученный ими накопитель водорода позволит получать более безопасную топливную смесь, применение которой многократно снизит издержки водородной энергетики. Результаты исследования опубликованы в издании Fuel.Водород сегодня широко рассматривается как альтернатива ископаемым энергоносителям. В единице массы водорода примерно в три раза больше энергии, чем в бензине или дизеле, а при его сгорании образуется только экологически безопасная вода.Однако транспортировка и хранение водорода предполагают длинную цепь дорогостоящих операций, часто делающих использование этого экологичного топлива нерентабельным, объяснили ученые.Химики Самарского государственного технического университета (СамГТУ, Самарского политеха) работают над новой системой хранения водорода, в которой молекулы газа химически связаны с органическими носителями. По словам ученых, в последней статье им удалось проанализировать термохимические свойства бензинтолоулов – одного из наиболее перспективных классов веществ – накопителей водорода.По словам ученых, за счет относительно простой обратимой реакции водород связывается бензинтолуолами и некоторыми другими органическими молекулами, получаемыми из нефти. Образующаяся жидкость является негорючей и обладает токсичностью не выше, чем дизель или другие распространенные топлива, а транспортировать ее можно при любой температуре в атмосферном давлении.Выделение водорода из такой смеси, по словам ученых, возможно как на распределительных станциях, так и непосредственно внутри специальных перспективных двигателей. По консистенции смесь напоминает моторное масло."Наши результаты позволят развивать технологии безопасного хранения водорода и его транспортировки на очень большие расстояния. Использовать для этого можно существующие трубопроводы и другую инфраструктуру для ископаемых энергоносителей, отказавшись от чрезвычайно дорогостоящей инфраструктуры для работы с сжатым или сжиженным газом", – подчеркнул Сергей Востриков.Исследование поддержано Министерством науки и высшего образования России как часть государственного задания СамГТУ по созданию новых молодежных лабораторий. В исследовании приняли участие специалисты Университета Ростока и Университета Эрлангена–Нюрнберга (Германия).В дальнейшем научный коллектив намерен усовершенствовать состав органического носителя и подобрать новые катализаторы для более эффективного выделения водорода.

https://ria.ru/20221213/miet-1837418685.html

https://ria.ru/20220818/samarskiy_universitet-1810380334.html

германия

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самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, германия, россия, самарский государственный технический университет, самара, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)