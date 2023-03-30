В Госдуме предложили ужесточить наказание за участие в нацбатах Украины
Белик предложил признать участие в нацбатах Украины преступлением без срока давности
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности по российским законам. Не стоит повторять ошибок СССР, когда в 60-х годах бандеровцев амнистировали", - сказал Белик.
По его мнению, гуманность советской власти в прошлом и привела к созданию нынешнего националистического режима в Киеве.
"Принятие подобного закона - это превентивная мера для безопасности будущего России. Участников нацбатов Украины нечего жалеть: в них идут добровольно убийцы и садисты с патологической ненавистью ко всему русскому. Сегодня гуманизм к такому врагу - непозволительная ошибка. Когда конфликт закончится, нацисты никуда не исчезнут. Они будут жить среди нас, надеяться на нашу доброту, устраивать диверсии и вербовать сторонников. Нужно сейчас позаботиться о будущих поколениях россиян и оградить их от влияния этих нелюдей", - считает депутат.