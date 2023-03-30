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В Госдуме предложили ужесточить наказание за участие в нацбатах Украины - РИА Новости, 30.03.2023
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10:18 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/natsbat-1861762039.html
В Госдуме предложили ужесточить наказание за участие в нацбатах Украины
В Госдуме предложили ужесточить наказание за участие в нацбатах Украины - РИА Новости, 30.03.2023
В Госдуме предложили ужесточить наказание за участие в нацбатах Украины
Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:18
2023-03-30T10:18
госдума рф
дмитрий белик
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. "Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности по российским законам. Не стоит повторять ошибок СССР, когда в 60-х годах бандеровцев амнистировали", - сказал Белик. По его мнению, гуманность советской власти в прошлом и привела к созданию нынешнего националистического режима в Киеве. "Принятие подобного закона - это превентивная мера для безопасности будущего России. Участников нацбатов Украины нечего жалеть: в них идут добровольно убийцы и садисты с патологической ненавистью ко всему русскому. Сегодня гуманизм к такому врагу - непозволительная ошибка. Когда конфликт закончится, нацисты никуда не исчезнут. Они будут жить среди нас, надеяться на нашу доброту, устраивать диверсии и вербовать сторонников. Нужно сейчас позаботиться о будущих поколениях россиян и оградить их от влияния этих нелюдей", - считает депутат.
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госдума рф, дмитрий белик, украина, россия
Госдума РФ, Дмитрий Белик, Украина, Россия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за участие в нацбатах Украины

Белик предложил признать участие в нацбатах Украины преступлением без срока давности

CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности по российским законам. Не стоит повторять ошибок СССР, когда в 60-х годах бандеровцев амнистировали", - сказал Белик.
По его мнению, гуманность советской власти в прошлом и привела к созданию нынешнего националистического режима в Киеве.
"Принятие подобного закона - это превентивная мера для безопасности будущего России. Участников нацбатов Украины нечего жалеть: в них идут добровольно убийцы и садисты с патологической ненавистью ко всему русскому. Сегодня гуманизм к такому врагу - непозволительная ошибка. Когда конфликт закончится, нацисты никуда не исчезнут. Они будут жить среди нас, надеяться на нашу доброту, устраивать диверсии и вербовать сторонников. Нужно сейчас позаботиться о будущих поколениях россиян и оградить их от влияния этих нелюдей", - считает депутат.
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Госдума РФДмитрий БеликУкраинаРоссия
 
 
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