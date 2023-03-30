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В Госдуме предложили ужесточить наказание за участие в нацбатах Украины

В Госдуме предложили ужесточить наказание за участие в нацбатах Украины - РИА Новости, 30.03.2023

В Госдуме предложили ужесточить наказание за участие в нацбатах Украины

Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:18

2023-03-30T10:18

2023-03-30T10:18

госдума рф

дмитрий белик

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. "Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности по российским законам. Не стоит повторять ошибок СССР, когда в 60-х годах бандеровцев амнистировали", - сказал Белик. По его мнению, гуманность советской власти в прошлом и привела к созданию нынешнего националистического режима в Киеве. "Принятие подобного закона - это превентивная мера для безопасности будущего России. Участников нацбатов Украины нечего жалеть: в них идут добровольно убийцы и садисты с патологической ненавистью ко всему русскому. Сегодня гуманизм к такому врагу - непозволительная ошибка. Когда конфликт закончится, нацисты никуда не исчезнут. Они будут жить среди нас, надеяться на нашу доброту, устраивать диверсии и вербовать сторонников. Нужно сейчас позаботиться о будущих поколениях россиян и оградить их от влияния этих нелюдей", - считает депутат.

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Влада Копылова

госдума рф, дмитрий белик, украина, россия