https://ria.ru/20230330/nato-1861992154.html
Участники министерской встречи НАТО обсудят Украину и Китай
Участники министерской встречи НАТО обсудят Украину и Китай - РИА Новости, 30.03.2023
Участники министерской встречи НАТО обсудят Украину и Китай
Участники предстоящей в Брюсселе на следующей неделе министерской встречи НАТО намерены обсудить ситуацию на Украине и ряд глобальных угроз, включая... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T22:53
2023-03-30T22:53
2023-03-30T23:05
в мире
украина
китай
нато
сша
белоруссия
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846913952_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_1b537932978daa726f12ffb1fd60661e.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Участники предстоящей в Брюсселе на следующей неделе министерской встречи НАТО намерены обсудить ситуацию на Украине и ряд глобальных угроз, включая "вредоносное" поведение КНР, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Особое внимание в ходе встречи на уровне министров стран НАТО будет уделено Украине. Вместе с тем, министры также обсудят глобальные угрозы и вызовы, в том числе нашу работу с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона в отношении вредоносного поведения КНР, обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок, координацию действий по защите демократии от пагубного влияния новых технологий, а также расширение сотрудничества с новыми партнерами из числа стран Глобального юга", - проинформировал представитель Белого дома.Помимо этого, по словам американского чиновника, члены альянса намерены "гарантировать, чтобы у Украины было все необходимое для успешного контрнаступления". "Это также станет частью наших предстоящих дискуссий", - подчеркнул он.На вопрос о том, будут ли союзники по НАТО обсуждать планы РФ по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, представитель Белого дома ответил отрицательно.
https://ria.ru/20230329/nato-1861536703.html
https://ria.ru/20230329/nato-1861554108.html
украина
китай
сша
белоруссия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846913952_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_8db0aea019ad67a77525ab00d2f3b70b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, нато, сша, белоруссия, брюссель
В мире, Украина, Китай, НАТО, США, Белоруссия, Брюссель
Участники министерской встречи НАТО обсудят Украину и Китай
Участники министерской встречи НАТО обсудят Украину и "вредоносное" поведение Китая
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Участники предстоящей в Брюсселе на следующей неделе министерской встречи НАТО намерены обсудить ситуацию на Украине и ряд глобальных угроз, включая "вредоносное" поведение КНР, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Особое внимание в ходе встречи на уровне министров стран НАТО будет уделено Украине. Вместе с тем, министры также обсудят глобальные угрозы и вызовы, в том числе нашу работу с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона в отношении вредоносного поведения КНР, обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок, координацию действий по защите демократии от пагубного влияния новых технологий, а также расширение сотрудничества с новыми партнерами из числа стран Глобального юга", - проинформировал представитель Белого дома.
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров
Помимо этого, по словам американского чиновника, члены альянса намерены "гарантировать, чтобы у Украины было все необходимое для успешного контрнаступления". "Это также станет частью наших предстоящих дискуссий", - подчеркнул он.
На вопрос о том, будут ли союзники по НАТО обсуждать планы РФ
по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии
, представитель Белого дома ответил отрицательно.
Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков