https://ria.ru/20230330/nato-1861992154.html

Участники министерской встречи НАТО обсудят Украину и Китай

Участники министерской встречи НАТО обсудят Украину и Китай - РИА Новости, 30.03.2023

Участники министерской встречи НАТО обсудят Украину и Китай

Участники предстоящей в Брюсселе на следующей неделе министерской встречи НАТО намерены обсудить ситуацию на Украине и ряд глобальных угроз, включая... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T22:53

2023-03-30T22:53

2023-03-30T23:05

в мире

украина

китай

нато

сша

белоруссия

брюссель

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Участники предстоящей в Брюсселе на следующей неделе министерской встречи НАТО намерены обсудить ситуацию на Украине и ряд глобальных угроз, включая "вредоносное" поведение КНР, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Особое внимание в ходе встречи на уровне министров стран НАТО будет уделено Украине. Вместе с тем, министры также обсудят глобальные угрозы и вызовы, в том числе нашу работу с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона в отношении вредоносного поведения КНР, обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок, координацию действий по защите демократии от пагубного влияния новых технологий, а также расширение сотрудничества с новыми партнерами из числа стран Глобального юга", - проинформировал представитель Белого дома.Помимо этого, по словам американского чиновника, члены альянса намерены "гарантировать, чтобы у Украины было все необходимое для успешного контрнаступления". "Это также станет частью наших предстоящих дискуссий", - подчеркнул он.На вопрос о том, будут ли союзники по НАТО обсуждать планы РФ по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, представитель Белого дома ответил отрицательно.

https://ria.ru/20230329/nato-1861536703.html

https://ria.ru/20230329/nato-1861554108.html

украина

китай

сша

белоруссия

брюссель

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в мире, украина, китай, нато, сша, белоруссия, брюссель