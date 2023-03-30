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В СБУ создали рабочую группу по внедрению стандартов НАТО - РИА Новости, 30.03.2023
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12:30 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/nato-1861810359.html
В СБУ создали рабочую группу по внедрению стандартов НАТО
В СБУ создали рабочую группу по внедрению стандартов НАТО - РИА Новости, 30.03.2023
В СБУ создали рабочую группу по внедрению стандартов НАТО
Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что ведомство переходит на стандарты НАТО, для внедрения концепции реформирования уже создана... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:30
2023-03-30T12:30
в мире
нато
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что ведомство переходит на стандарты НАТО, для внедрения концепции реформирования уже создана рабочая группа. "В службе безопасности создана рабочая группа по внедрению стандартов НАТО и достижению целей партнерства. И сейчас проходят необходимые законодательные изменения", - приводит слова Малюка пресс-служба ведомства. В качестве примера он отметил, что недавно депутаты Верховной рады поддержали законопроект о противодействии терроризму, который "усиливает возможности спецслужбы и приближает украинское законодательство к стандартам НАТО". По его словам, СБУ строит новую и современную модель государственной безопасности, учитывая опыт войны.
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в мире, нато, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, НАТО, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
В СБУ создали рабочую группу по внедрению стандартов НАТО

Глава СБУ Малюк сообщил о создании рабочей группы по внедрению стандартов НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что ведомство переходит на стандарты НАТО, для внедрения концепции реформирования уже создана рабочая группа.
"В службе безопасности создана рабочая группа по внедрению стандартов НАТО и достижению целей партнерства. И сейчас проходят необходимые законодательные изменения", - приводит слова Малюка пресс-служба ведомства.
В качестве примера он отметил, что недавно депутаты Верховной рады поддержали законопроект о противодействии терроризму, который "усиливает возможности спецслужбы и приближает украинское законодательство к стандартам НАТО". По его словам, СБУ строит новую и современную модель государственной безопасности, учитывая опыт войны.
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