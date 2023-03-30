https://ria.ru/20230330/nanoelementy-1861729737.html

В Саратове разработали методику для создания приборов с наноэлементами

В Саратове разработали методику для создания приборов с наноэлементами - РИА Новости, 30.03.2023

В Саратове разработали методику для создания приборов с наноэлементами

Ученые Саратовского государственного технического университета разработали новую математическую модель, которая поможет при проектировании и создании приборов с РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T03:30

2023-03-30T03:30

2023-03-30T03:37

наука

технологии

саратов

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834805268_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_6704071201fb172041c5e591dee74e4c.jpg

САРАТОВ, 30 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ученые Саратовского государственного технического университета разработали новую математическую модель, которая поможет при проектировании и создании приборов с наноэлементами в космической и авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Учеными научного коллектива кафедры "Математика и моделирование" физико-технического института СГТУ разработан экономичный и корректный итерационный метод расчета напряженно-деформированного состояния нанопластин... По словам ученых, разработанные новая математическая модель нелинейных нанопластин и эффективные методы анализа уравнений в частных производных имеют широкую научную и практическую значимость при проектировании и создании чувствительных элементов наноэлектромеханических систем, так как более точно описывают реальные условия работы приборов", — отметили в университете. Авторы методики пояснили, что корректность метода обеспечена теоремами сходимости метода переменных параметров упругости и метода вариационных итераций. Уточняется, что авторами разработки стали профессора университета Вадим Крысько, Максим Жигалов, Антон Крысько и аспирант Алексей Тебякин, а научные исследования проводились в рамках сотрудничества с институтом гидродинамики Сибирского отделения РАН.

https://ria.ru/20230329/neyroset-1861416305.html

https://ria.ru/20230322/neyroset-1859660468.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, саратов, российская академия наук