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В Саратове разработали методику для создания приборов с наноэлементами
В Саратове разработали методику для создания приборов с наноэлементами - РИА Новости, 30.03.2023
В Саратове разработали методику для создания приборов с наноэлементами
Ученые Саратовского государственного технического университета разработали новую математическую модель, которая поможет при проектировании и создании приборов с РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T03:30
2023-03-30T03:30
2023-03-30T03:37
наука
технологии
саратов
российская академия наук
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САРАТОВ, 30 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ученые Саратовского государственного технического университета разработали новую математическую модель, которая поможет при проектировании и создании приборов с наноэлементами в космической и авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Учеными научного коллектива кафедры "Математика и моделирование" физико-технического института СГТУ разработан экономичный и корректный итерационный метод расчета напряженно-деформированного состояния нанопластин... По словам ученых, разработанные новая математическая модель нелинейных нанопластин и эффективные методы анализа уравнений в частных производных имеют широкую научную и практическую значимость при проектировании и создании чувствительных элементов наноэлектромеханических систем, так как более точно описывают реальные условия работы приборов", — отметили в университете. Авторы методики пояснили, что корректность метода обеспечена теоремами сходимости метода переменных параметров упругости и метода вариационных итераций. Уточняется, что авторами разработки стали профессора университета Вадим Крысько, Максим Жигалов, Антон Крысько и аспирант Алексей Тебякин, а научные исследования проводились в рамках сотрудничества с институтом гидродинамики Сибирского отделения РАН.
https://ria.ru/20230329/neyroset-1861416305.html
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технологии, саратов, российская академия наук
Наука, Технологии, Саратов, Российская академия наук
В Саратове разработали методику для создания приборов с наноэлементами
Саратовские ученые разработали новую методику для создания приборов с наноэлементами
САРАТОВ, 30 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ученые Саратовского государственного технического университета разработали новую математическую модель, которая поможет при проектировании и создании приборов с наноэлементами в космической и авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Учеными научного коллектива кафедры "Математика и моделирование" физико-технического института СГТУ разработан экономичный и корректный итерационный метод расчета напряженно-деформированного состояния нанопластин... По словам ученых, разработанные новая математическая модель нелинейных нанопластин и эффективные методы анализа уравнений в частных производных имеют широкую научную и практическую значимость при проектировании и создании чувствительных элементов наноэлектромеханических систем, так как более точно описывают реальные условия работы приборов", — отметили в университете.
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Авторы методики пояснили, что корректность метода обеспечена теоремами сходимости метода переменных параметров упругости и метода вариационных итераций.
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"Тонкостенные пространственные конструкции применяют во многих областях авиа- и космической техники, приборостроения при создании приборов с наноэлементами в виде пластин, которые часто подвергаются значительным статическим нагрузкам, приводящим к пластическим деформациям... Решений, полученных для упругопластического изгиба пластинок с учетом наноэффектов, практически нет. Метод вариационных итераций - расширенный метод Канторовича - не применялся, и настоящая работа является первой попыткой в этом направлении", — подчеркнули в вузе.
Уточняется, что авторами разработки стали профессора университета Вадим Крысько, Максим Жигалов, Антон Крысько и аспирант Алексей Тебякин, а научные исследования проводились в рамках сотрудничества с институтом гидродинамики Сибирского отделения РАН
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