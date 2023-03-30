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В Киево-Печерской лавре ударили в набат - РИА Новости, 30.03.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:16 30.03.2023 (обновлено: 15:53 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/nabat-1861779594.html
В Киево-Печерской лавре ударили в набат
В Киево-Печерской лавре ударили в набат - РИА Новости, 30.03.2023
В Киево-Печерской лавре ударили в набат
Набат — тревожный сигнал колокола для сбора народа — звучит в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:16
2023-03-30T15:53
религия
киево-печерская лавра
в мире
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Набат — тревожный сигнал колокола для сбора народа — звучит в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). К Киево-Печерской лавре ранее приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры
Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры
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киево-печерская лавра, в мире, украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Киево-Печерская Лавра, В мире, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
В Киево-Печерской лавре ударили в набат

Возле церкви Рождества Богородицы в Киево-Печерской лавре звучит набат

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Набат — тревожный сигнал колокола для сбора народа — звучит в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«

"Звучит набат возле храма Рождества Богородицы. Просим у всех молитв", — сообщается в телеграм-канале. Колокол слышен в трансляции на странице Церкви в социальной сети Facebook*.

К Киево-Печерской лавре ранее приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Верующие не подпускают членов комиссии заповедника к Киево-Печерской лавре
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