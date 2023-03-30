https://ria.ru/20230330/nabat-1861779594.html

В Киево-Печерской лавре ударили в набат

В Киево-Печерской лавре ударили в набат - РИА Новости, 30.03.2023

В Киево-Печерской лавре ударили в набат

Набат — тревожный сигнал колокола для сбора народа — звучит в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:16

2023-03-30T11:16

2023-03-30T15:53

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религия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Набат — тревожный сигнал колокола для сбора народа — звучит в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). К Киево-Печерской лавре ранее приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861764935.html

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Владимир Лаврентьев

киево-печерская лавра, в мире, украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия