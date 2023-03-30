https://ria.ru/20230330/nabat-1861779594.html
В Киево-Печерской лавре ударили в набат
В Киево-Печерской лавре ударили в набат - РИА Новости, 30.03.2023
В Киево-Печерской лавре ударили в набат
Набат — тревожный сигнал колокола для сбора народа — звучит в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:16
2023-03-30T11:16
2023-03-30T15:53
религия
киево-печерская лавра
в мире
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Набат — тревожный сигнал колокола для сбора народа — звучит в Киево-Печерской лавре, сообщает телеграм-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ). К Киево-Печерской лавре ранее приехали члены комиссии заповедника, верующие не допускают их к зданиям, правоохранители не вмешиваются в ситуацию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230330/lavra-1861764935.html
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Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры
Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры
2023-03-30T11:16
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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В Киево-Печерской лавре ударили в набат
Возле церкви Рождества Богородицы в Киево-Печерской лавре звучит набат