https://ria.ru/20230330/mts-1861865295.html
Президент МТС рассказал подробности ребрендинга компании
Президент МТС рассказал подробности ребрендинга компании - РИА Новости, 30.03.2023
Президент МТС рассказал подробности ребрендинга компании
Окончательного решения по новому логотипу МТС нет, будет принято в ближайшее время, заявил журналистам президент МТС Вячеслав Николаев. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:04
2023-03-30T15:04
2023-03-30T15:04
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Окончательного решения по новому логотипу МТС нет, будет принято в ближайшее время, заявил журналистам президент МТС Вячеслав Николаев. Ранее в четверг компания объявила о глобальном ребрендинге, в первую очередь он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов. Вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет. "Я думаю, в ближайшее время", - заявил президент компании, отвечая на вопрос о том, когда будет принято решение.Николаев также сообщил, что суперприложения у МТС не будет, так как оно неудобно для пользователей.Он пояснил, что использование суперапп неудобно для клиента: это тяжелое приложение "его трудно апдейтить, долго грузится"."Самое главное - оно неудобно людям", - добавил Николаев.Во время конференции из зала также был задан вопрос о том, нет ли у компании "планов по инвестициям в какие-то картографические сервисы". "Не все экосистемы должны иметь стандартный набор приложений... Если представится такая возможность за разумные деньги ... выйти на эти рынки, мы будем это делать", - ответил президент компании.
https://ria.ru/20230316/vr-tur-1858415564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, мтс, новости компаний - экономика, россия, технологии
Экономика, МТС, Новости компаний - Экономика, Россия, Технологии
Президент МТС рассказал подробности ребрендинга компании
Президент МТС Николаев заявил, что окончательного решения по новому логотипу МТС нет
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Окончательного решения по новому логотипу МТС нет, будет принято в ближайшее время, заявил журналистам президент МТС Вячеслав Николаев.
Ранее в четверг компания объявила о глобальном ребрендинге, в первую очередь он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов. Вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет.
«
"Я сегодня уже сказал, что окончательное решение у нас не принято, мы это представляем как вариант. Я вижу очень позитивный отклик на новый бренд", - прокомментировал Николаев смену логотипа.
"Я думаю, в ближайшее время", - заявил президент компании, отвечая на вопрос о том, когда будет принято решение.
Николаев также сообщил, что суперприложения у МТС не будет, так как оно неудобно для пользователей.
«
"Я считаю, что суперапп у нас не будет, и я вообще в принципе против", - сказал Николаев на пресс-конференции.
Он пояснил, что использование суперапп неудобно для клиента: это тяжелое приложение "его трудно апдейтить, долго грузится".
"Самое главное - оно неудобно людям", - добавил Николаев.
Во время конференции из зала также был задан вопрос о том, нет ли у компании "планов по инвестициям в какие-то картографические сервисы". "Не все экосистемы должны иметь стандартный набор приложений... Если представится такая возможность за разумные деньги ... выйти на эти рынки, мы будем это делать", - ответил президент компании.
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