https://ria.ru/20230330/mts-1861865295.html

Президент МТС рассказал подробности ребрендинга компании

Президент МТС рассказал подробности ребрендинга компании - РИА Новости, 30.03.2023

Президент МТС рассказал подробности ребрендинга компании

Окончательного решения по новому логотипу МТС нет, будет принято в ближайшее время, заявил журналистам президент МТС Вячеслав Николаев. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:04

2023-03-30T15:04

2023-03-30T15:04

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Окончательного решения по новому логотипу МТС нет, будет принято в ближайшее время, заявил журналистам президент МТС Вячеслав Николаев. Ранее в четверг компания объявила о глобальном ребрендинге, в первую очередь он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов. Вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет. "Я думаю, в ближайшее время", - заявил президент компании, отвечая на вопрос о том, когда будет принято решение.Николаев также сообщил, что суперприложения у МТС не будет, так как оно неудобно для пользователей.Он пояснил, что использование суперапп неудобно для клиента: это тяжелое приложение "его трудно апдейтить, долго грузится"."Самое главное - оно неудобно людям", - добавил Николаев.Во время конференции из зала также был задан вопрос о том, нет ли у компании "планов по инвестициям в какие-то картографические сервисы". "Не все экосистемы должны иметь стандартный набор приложений... Если представится такая возможность за разумные деньги ... выйти на эти рынки, мы будем это делать", - ответил президент компании.

https://ria.ru/20230316/vr-tur-1858415564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, мтс, новости компаний - экономика, россия, технологии