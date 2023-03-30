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МТС объявила о глобальном ребрендинге - РИА Новости, 30.03.2023
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15:00 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/mts-1861863453.html
МТС объявила о глобальном ребрендинге
МТС объявила о глобальном ребрендинге - РИА Новости, 30.03.2023
МТС объявила о глобальном ребрендинге
МТС объявила о глобальном ребрендинге, первым он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов, вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:00
2023-03-30T15:00
технологии
мтс
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. МТС объявила о глобальном ребрендинге, первым он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов, вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет, говорится в сообщении компании. Отмечается, что теперь логотип МТС будет динамическим и гибким и станет фундаментом для визуальной системы бренда, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. При этом красный цвет сохранится, но к нему добавятся "более разнообразные цветовые решения". По словам президента МТС Вячеслава Николаева, ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе. "В новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри – для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду", - добавил он. Ранее в четверг Николаев, говоря о ребрендинге, в интервью газете РБК сообщил, что вместо яйца, которое было логотипом с 2006 года, появится красный квадрат с буквами М, Т и С.
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технологии, мтс, россия, новости компаний - экономика
Технологии, МТС, Россия, Новости компаний - Экономика
МТС объявила о глобальном ребрендинге

МТС объявила о глобальном ребрендинге, первым он затронет оформление цифровых продуктов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВывеска на офисе компании "МТС" в Москве
Вывеска на офисе компании МТС в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вывеска на офисе компании "МТС" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. МТС объявила о глобальном ребрендинге, первым он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов, вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет, говорится в сообщении компании.
«
"МТС" цифровая экосистема" объявляет о глобальном ребрендинге. … Процесс внедрения новой айдентики будет постепенным. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, вывески и оформление офисов и салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций", - сообщает компания.
Отмечается, что теперь логотип МТС будет динамическим и гибким и станет фундаментом для визуальной системы бренда, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. При этом красный цвет сохранится, но к нему добавятся "более разнообразные цветовые решения".
По словам президента МТС Вячеслава Николаева, ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе. "В новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри – для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду", - добавил он.
Ранее в четверг Николаев, говоря о ребрендинге, в интервью газете РБК сообщил, что вместо яйца, которое было логотипом с 2006 года, появится красный квадрат с буквами М, Т и С.
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