https://ria.ru/20230330/mts-1861863453.html

МТС объявила о глобальном ребрендинге

МТС объявила о глобальном ребрендинге - РИА Новости, 30.03.2023

МТС объявила о глобальном ребрендинге

МТС объявила о глобальном ребрендинге, первым он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов, вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:00

2023-03-30T15:00

2023-03-30T15:00

технологии

мтс

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. МТС объявила о глобальном ребрендинге, первым он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов, вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет, говорится в сообщении компании. Отмечается, что теперь логотип МТС будет динамическим и гибким и станет фундаментом для визуальной системы бренда, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. При этом красный цвет сохранится, но к нему добавятся "более разнообразные цветовые решения". По словам президента МТС Вячеслава Николаева, ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе. "В новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри – для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду", - добавил он. Ранее в четверг Николаев, говоря о ребрендинге, в интервью газете РБК сообщил, что вместо яйца, которое было логотипом с 2006 года, появится красный квадрат с буквами М, Т и С.

https://ria.ru/20230316/vr-tur-1858415564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, мтс, россия, новости компаний - экономика