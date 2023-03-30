https://ria.ru/20230330/mts-1861727010.html

Стало известно, как будет выглядеть новый логотип МТС

Стало известно, как будет выглядеть новый логотип МТС - РИА Новости, 30.03.2023

Стало известно, как будет выглядеть новый логотип МТС

Компания МТС в четверг объявит о кардинальном ребрендинге: вместо яйца, которое было логотипом с 2006 года, появится красный квадрат с буквами М, Т и С,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T02:08

2023-03-30T02:08

2023-03-30T03:29

экономика

мтс

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Компания МТС в четверг объявит о кардинальном ребрендинге: вместо яйца, которое было логотипом с 2006 года, появится красный квадрат с буквами М, Т и С, сообщает издание РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева. "На новом логотипе больше не будет изображения яйца — теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру", - пишет издание. Как уточняется в материале, новый логотип будет применен для основного предложения МТС. Для дочерних компаний, суббрендов, таких как "МТС-авто", "МТС-музыка", будет отрезаться уголок основного квадрата, в котором будет размещен логотип конкретного тематического направления. Отмечается, что при этом слоган компания оставляет прежним: "Быть лучше каждый день". Концепция бренда разработана МТС совместно с агентствами Signal (part of ONY) и BBDO. Обновление бренда разработано агентствами UtterDesign и Ony. Как отметил Вячеслав Николаев, небольшого визуального ребрендинга в 2019 году было недостаточно, поэтому компания прибегла к серьезным изменениям. Также он пояснил, что по результатам исследований, проведенных компанией, удалось выяснить, что узнаваемость бренда находится на высоком уровне - 98%. Однако потребители ассоциируют МТС не с яйцом, а с красным цветом. Также молодежь, по словам Николаева, ассоциирует символ яйца с "чем-то олдскульным, классическим, стабильным". МТС стал восприниматься как что-то традиционное. Но компания в последнее время очень поменялась, запустила работу с новыми направлениями - то есть МТС сегодня - это не только телекоммуникационный оператор. На вопрос о том, ожидает ли компания, что часть пользователей может уйти после смены бренда, Николаев ответил, что "адептов яйца" у них нет.

https://ria.ru/20230329/rouming-1861418353.html

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экономика, мтс, рбк (медиагруппа)