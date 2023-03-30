https://ria.ru/20230330/moskvich-1861871359.html

"Москвич" намерен выпустить новый седан и кроссовер

"Москвич" намерен выпустить новый седан и кроссовер - РИА Новости, 30.03.2023

"Москвич" намерен выпустить новый седан и кроссовер

"Москвич" подтвердил планы по производству двух новых моделей бренда в 2023 году. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:20

2023-03-30T15:20

2023-03-30T17:08

авто

россия

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сергей когогин

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renault clio

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Москвич" подтвердил планы по производству двух новых моделей бренда в 2023 году.В середине марта об этом рассказывал гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.Автозавод "Москвич" находится на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в стране, в мае 2022 года передал правительству Москвы.

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