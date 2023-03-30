https://ria.ru/20230330/moskva-1861874900.html
В Москве модернизировали более 140 газораспределительных пунктов с 2010 г
В Москве модернизировали более 140 газораспределительных пунктов с 2010 г - РИА Новости, 30.03.2023
В Москве модернизировали более 140 газораспределительных пунктов с 2010 г
Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали с 2010 года более 140 газораспределительных пунктов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:34
2023-03-30T15:34
2023-03-30T15:34
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали с 2010 года более 140 газораспределительных пунктов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В эксплуатации столичной газовой службы находятся свыше 450 газораспределительных пунктов, из них 141 прошли реконструкцию, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей. Только в прошлом году провели комплекс работ по техническому переоснащению 15 таких объектов", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что газораспределительные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. "Установленный срок службы составляет 40 лет, при реконструкции проводятся работы по модернизации подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления. Все пункты оборудуются современными автоматическими запорными устройствами, которые позволяют контролировать их работу в режиме реального времени", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что мероприятия по обновлению газораспределительных пунктов проводятся без отключения потребителей.
https://ria.ru/20230330/moskva-1861783001.html
москва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали с 2010 года более 140 газораспределительных пунктов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В эксплуатации столичной газовой службы находятся свыше 450 газораспределительных пунктов, из них 141 прошли реконструкцию, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей. Только в прошлом году провели комплекс работ по техническому переоснащению 15 таких объектов", - сказал Бирюков.
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Заммэра напомнил, что газораспределительные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах.
"Установленный срок службы составляет 40 лет, при реконструкции проводятся работы по модернизации подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления. Все пункты оборудуются современными автоматическими запорными устройствами, которые позволяют контролировать их работу в режиме реального времени", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что мероприятия по обновлению газораспределительных пунктов проводятся без отключения потребителей.