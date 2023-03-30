https://ria.ru/20230330/moskva-1861874900.html

В Москве модернизировали более 140 газораспределительных пунктов с 2010 г

В Москве модернизировали более 140 газораспределительных пунктов с 2010 г - РИА Новости, 30.03.2023

В Москве модернизировали более 140 газораспределительных пунктов с 2010 г

Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали с 2010 года более 140 газораспределительных пунктов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:34

2023-03-30T15:34

2023-03-30T15:34

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали с 2010 года более 140 газораспределительных пунктов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В эксплуатации столичной газовой службы находятся свыше 450 газораспределительных пунктов, из них 141 прошли реконструкцию, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей. Только в прошлом году провели комплекс работ по техническому переоснащению 15 таких объектов", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что газораспределительные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. "Установленный срок службы составляет 40 лет, при реконструкции проводятся работы по модернизации подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления. Все пункты оборудуются современными автоматическими запорными устройствами, которые позволяют контролировать их работу в режиме реального времени", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что мероприятия по обновлению газораспределительных пунктов проводятся без отключения потребителей.

https://ria.ru/20230330/moskva-1861783001.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков