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Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян
Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян - РИА Новости, 30.03.2023
Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что надеется на освобождение россиян, которых арестовали в Одессе, но РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T07:27
2023-03-30T07:27
2023-03-30T12:15
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что надеется на освобождение россиян, которых арестовали в Одессе, но отметила, что это вопрос спецслужб. Ранее Москалькова сообщила, что из Одессы были возвращены две девочки, родителей которых незаконно арестовали в Одессе. В результате взаимодействия с аппаратом уполномоченного по правам человека верховной рады Украины Дмитрия Лубинца детей удалось вернуть в Россию к родной тете. "Наверное, многие видели сюжеты, когда наши две девочки, сестры, оказались без попечения на территории Украины, в городе Одессе, где на их глазах были арестованы их папа и мама фактически за пророссийские настроения. Очень надеемся, что, возможно, их освобождение на подобную категорию может состояться, но это, конечно, вопросы спецслужб", - сказала она. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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в мире, одесса, украина, россия, татьяна москалькова
В мире, Одесса, Украина, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян
Москалькова заявила, что надеется на освобождение россиян, арестованных в Одессе
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что надеется на освобождение россиян, которых арестовали в Одессе, но отметила, что это вопрос спецслужб.
Ранее Москалькова сообщила, что из Одессы были возвращены две девочки, родителей которых незаконно арестовали в Одессе. В результате взаимодействия с аппаратом уполномоченного по правам человека верховной рады Украины
Дмитрия Лубинца детей удалось вернуть в Россию
к родной тете.
"Наверное, многие видели сюжеты, когда наши две девочки, сестры, оказались без попечения на территории Украины, в городе Одессе, где на их глазах были арестованы их папа и мама фактически за пророссийские настроения. Очень надеемся, что, возможно, их освобождение на подобную категорию может состояться, но это, конечно, вопросы спецслужб", - сказала она.