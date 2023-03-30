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Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян - РИА Новости, 30.03.2023
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07:27 30.03.2023 (обновлено: 12:15 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861738394.html
Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян
Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян - РИА Новости, 30.03.2023
Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что надеется на освобождение россиян, которых арестовали в Одессе, но РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T07:27
2023-03-30T12:15
в мире
одесса
украина
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что надеется на освобождение россиян, которых арестовали в Одессе, но отметила, что это вопрос спецслужб. Ранее Москалькова сообщила, что из Одессы были возвращены две девочки, родителей которых незаконно арестовали в Одессе. В результате взаимодействия с аппаратом уполномоченного по правам человека верховной рады Украины Дмитрия Лубинца детей удалось вернуть в Россию к родной тете. "Наверное, многие видели сюжеты, когда наши две девочки, сестры, оказались без попечения на территории Украины, в городе Одессе, где на их глазах были арестованы их папа и мама фактически за пророссийские настроения. Очень надеемся, что, возможно, их освобождение на подобную категорию может состояться, но это, конечно, вопросы спецслужб", - сказала она. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
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в мире, одесса, украина, россия, татьяна москалькова
В мире, Одесса, Украина, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян

Москалькова заявила, что надеется на освобождение россиян, арестованных в Одессе

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что надеется на освобождение россиян, которых арестовали в Одессе, но отметила, что это вопрос спецслужб.
Ранее Москалькова сообщила, что из Одессы были возвращены две девочки, родителей которых незаконно арестовали в Одессе. В результате взаимодействия с аппаратом уполномоченного по правам человека верховной рады Украины Дмитрия Лубинца детей удалось вернуть в Россию к родной тете.
"Наверное, многие видели сюжеты, когда наши две девочки, сестры, оказались без попечения на территории Украины, в городе Одессе, где на их глазах были арестованы их папа и мама фактически за пророссийские настроения. Очень надеемся, что, возможно, их освобождение на подобную категорию может состояться, но это, конечно, вопросы спецслужб", - сказала она.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
 
В миреОдессаУкраинаРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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