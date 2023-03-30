https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861738394.html

Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян

Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян - РИА Новости, 30.03.2023

Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что надеется на освобождение россиян, которых арестовали в Одессе, но РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T07:27

2023-03-30T07:27

2023-03-30T12:15

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татьяна москалькова

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что надеется на освобождение россиян, которых арестовали в Одессе, но отметила, что это вопрос спецслужб. Ранее Москалькова сообщила, что из Одессы были возвращены две девочки, родителей которых незаконно арестовали в Одессе. В результате взаимодействия с аппаратом уполномоченного по правам человека верховной рады Украины Дмитрия Лубинца детей удалось вернуть в Россию к родной тете. "Наверное, многие видели сюжеты, когда наши две девочки, сестры, оказались без попечения на территории Украины, в городе Одессе, где на их глазах были арестованы их папа и мама фактически за пророссийские настроения. Очень надеемся, что, возможно, их освобождение на подобную категорию может состояться, но это, конечно, вопросы спецслужб", - сказала она. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

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