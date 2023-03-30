https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861729576.html
Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне
Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне - РИА Новости, 30.03.2023
Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне
Проблема потери в зарплате у медиков, уехавших работать в прифронтовую зону, не останется без внимания, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T03:21
2023-03-30T03:21
2023-03-30T12:15
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Проблема потери в зарплате у медиков, уехавших работать в прифронтовую зону, не останется без внимания, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Буквально недавно я получила очень важное обращение, что медицинские работники, которые заключили соглашение с Министерством обороны и уехали работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. Я в этом буду сегодня разбираться вместе с Минобороны, с правительством", — отметила омбудсмен. Она подчеркнула, что это несправедливо, когда люди, "работающие с ранеными в таком эмоциональном, в физическом и в профессиональном напряжении, получали меньше заработную плату, чем до заключения этого контракта". Москалькова пообещала, что публично сообщит о результатах проверки.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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"Буду разбираться": Москалькова о потерях в зарплате медиков в прифронтовой зоне
Москалькова сообщила, что будет разбираться, почему медики, уехавшие работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате.
2023-03-30T03:21
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общество, россия, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне
Москалькова заявила, что разберется, почему медики в прифронтовой зоне потеряли в зарплате
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Проблема потери в зарплате у медиков, уехавших работать в прифронтовую зону, не останется без внимания, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Буквально недавно я получила очень важное обращение, что медицинские работники, которые заключили соглашение с Министерством обороны и уехали работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. Я в этом буду сегодня разбираться вместе с Минобороны, с правительством", — отметила омбудсмен.
Она подчеркнула, что это несправедливо, когда люди, "работающие с ранеными в таком эмоциональном, в физическом и в профессиональном напряжении, получали меньше заработную плату, чем до заключения этого контракта".
Москалькова пообещала, что публично сообщит о результатах проверки.
Москалькова рассказала о диалоге с украинским омбудсменом