https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861729576.html

Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне

Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне - РИА Новости, 30.03.2023

Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне

Проблема потери в зарплате у медиков, уехавших работать в прифронтовую зону, не останется без внимания, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T03:21

2023-03-30T03:21

2023-03-30T12:15

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Проблема потери в зарплате у медиков, уехавших работать в прифронтовую зону, не останется без внимания, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Буквально недавно я получила очень важное обращение, что медицинские работники, которые заключили соглашение с Министерством обороны и уехали работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. Я в этом буду сегодня разбираться вместе с Минобороны, с правительством", — отметила омбудсмен. Она подчеркнула, что это несправедливо, когда люди, "работающие с ранеными в таком эмоциональном, в физическом и в профессиональном напряжении, получали меньше заработную плату, чем до заключения этого контракта". Москалькова пообещала, что публично сообщит о результатах проверки.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20230329/moskalkova-1861491168.html

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"Буду разбираться": Москалькова о потерях в зарплате медиков в прифронтовой зоне Москалькова сообщила, что будет разбираться, почему медики, уехавшие работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. 2023-03-30T03:21 true PT0M59S

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общество, россия, татьяна москалькова