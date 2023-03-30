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В МФТИ прокомментировали задержание сотрудника по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 30.03.2023
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17:36 30.03.2023 (обновлено: 17:47 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/moskalev-1861919160.html
В МФТИ прокомментировали задержание сотрудника по делу о фейках о ВС России
В МФТИ прокомментировали задержание сотрудника по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 30.03.2023
В МФТИ прокомментировали задержание сотрудника по делу о фейках о ВС России
Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев, которого следствие просит арестовать по делу о фейках о Вооруженных силах России, не РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:36
2023-03-30T17:47
московский физико-технический институт
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев, которого следствие просит арестовать по делу о фейках о Вооруженных силах России, не имел допуска к государственной тайне в своей профессиональной деятельности и положительно характеризуется со стороны коллег, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее появилась информация, что следствие просит арестовать сотрудника МФТИ Виктора Москалева по делу о распространении фейков о вооруженных силах России. В пресс-службе добавили, что Москалев является сотрудником МФТИ, занимает должность руководителя проектов в центре научно-технических инициатив по направлению "Технологии мобильных накопителей энергии". "Сведениями о сути предъявленных Москалеву органами правопорядка обвинений пресс-служба не располагает", - заключили в вузе.
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московский физико-технический институт, россия
Московский физико-технический институт, Россия
В МФТИ прокомментировали задержание сотрудника по делу о фейках о ВС России

МФТИ: у подозреваемого в распространении фейков Москалева не было допуска к гостайне

© Фото : МФТИМосковского физико-технический институт
Московского физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : МФТИ
Московского физико-технический институт. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев, которого следствие просит арестовать по делу о фейках о Вооруженных силах России, не имел допуска к государственной тайне в своей профессиональной деятельности и положительно характеризуется со стороны коллег, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее появилась информация, что следствие просит арестовать сотрудника МФТИ Виктора Москалева по делу о распространении фейков о вооруженных силах России.
«
"В своей профессиональной деятельности занят разработками гражданской тематики, допуска к государственной тайне не имеет. Со стороны коллег характеризуется положительно", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Москалев является сотрудником МФТИ, занимает должность руководителя проектов в центре научно-технических инициатив по направлению "Технологии мобильных накопителей энергии".
"Сведениями о сути предъявленных Москалеву органами правопорядка обвинений пресс-служба не располагает", - заключили в вузе.
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