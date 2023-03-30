https://ria.ru/20230330/moskalev-1861919160.html

В МФТИ прокомментировали задержание сотрудника по делу о фейках о ВС России

В МФТИ прокомментировали задержание сотрудника по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 30.03.2023

В МФТИ прокомментировали задержание сотрудника по делу о фейках о ВС России

Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев, которого следствие просит арестовать по делу о фейках о Вооруженных силах России, не РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:36

2023-03-30T17:36

2023-03-30T17:47

московский физико-технический институт

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Виктор Москалев, которого следствие просит арестовать по делу о фейках о Вооруженных силах России, не имел допуска к государственной тайне в своей профессиональной деятельности и положительно характеризуется со стороны коллег, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее появилась информация, что следствие просит арестовать сотрудника МФТИ Виктора Москалева по делу о распространении фейков о вооруженных силах России. В пресс-службе добавили, что Москалев является сотрудником МФТИ, занимает должность руководителя проектов в центре научно-технических инициатив по направлению "Технологии мобильных накопителей энергии". "Сведениями о сути предъявленных Москалеву органами правопорядка обвинений пресс-служба не располагает", - заключили в вузе.

https://ria.ru/20230328/feyki-1861290686.html

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московский физико-технический институт, россия