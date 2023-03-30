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В Белоруссии задержали россиянина Москалева - РИА Новости, 30.03.2023
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16:08 30.03.2023 (обновлено: 16:27 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/moskalev-1861883914.html
В Белоруссии задержали россиянина Москалева
В Белоруссии задержали россиянина Москалева - РИА Новости, 30.03.2023
В Белоруссии задержали россиянина Москалева
В Белоруссии задержали россиянина Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию Вооруженных сил, сообщила РИА Новости начальник управления информации и... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:08
2023-03-30T16:27
тульская область
белоруссия
россия
светлана давыдова
вооруженные силы рф
происшествия
ефремов
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МИНСК, 30 мар — РИА Новости. В Белоруссии задержали россиянина Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию Вооруженных сил, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей МВД республики Наталья Сахарчук.Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Он не признал вину и скрылся в преддверии оглашения приговора.Согласно обвинительному заключению, житель Ефремова разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие ВС России. Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.С момента возбуждения уголовного дела Москалев находился под домашним арестом. В Министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь (шестиклассницу, которую он воспитывает один) поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове.Как заявлял РИА Новости источник в экстренных службах, мать девочки живет не в Тульской области. На тот момент власти ее искали, удалось ли в итоге найти женщину — неизвестно.Власти планировали ограничить отца и мать в родительских правах. По данным источника агентства, мужчине вменяют, что его дочь долгое время не посещала школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.На 6 апреля назначили рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, Москалевы состоят на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.
https://ria.ru/20230329/moskalev-1861513577.html
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тульская область
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тульская область, белоруссия, россия, светлана давыдова, вооруженные силы рф, происшествия, ефремов
Тульская область, Белоруссия, Россия, Светлана Давыдова, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Ефремов
В Белоруссии задержали россиянина Москалева

В Белоруссии задержали Москалева, осужденного за дискредитацию российской армии

© AP PhotoАлексей Москалев
Алексей Москалев - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo
Алексей Москалев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 мар — РИА Новости. В Белоруссии задержали россиянина Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию Вооруженных сил, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей МВД республики Наталья Сахарчук.
«

"Гражданин Москалев задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции", — сказала собеседница агентства.

Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Он не признал вину и скрылся в преддверии оглашения приговора.
Согласно обвинительному заключению, житель Ефремова разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие ВС России. Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Кремле прокомментировали дело против жителя Ефремова Алексея Москалева
29 марта, 12:52
С момента возбуждения уголовного дела Москалев находился под домашним арестом. В Министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь (шестиклассницу, которую он воспитывает один) поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове.
Как заявлял РИА Новости источник в экстренных службах, мать девочки живет не в Тульской области. На тот момент власти ее искали, удалось ли в итоге найти женщину — неизвестно.
Власти планировали ограничить отца и мать в родительских правах. По данным источника агентства, мужчине вменяют, что его дочь долгое время не посещала школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.
На 6 апреля назначили рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, Москалевы состоят на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.
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Тульская областьБелоруссияРоссияСветлана ДавыдоваВооруженные силы РФПроисшествияЕфремов
 
 
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