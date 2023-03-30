https://ria.ru/20230330/moskalev-1861883914.html

В Белоруссии задержали россиянина Москалева

В Белоруссии задержали россиянина Москалева - РИА Новости, 30.03.2023

В Белоруссии задержали россиянина Москалева

В Белоруссии задержали россиянина Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию Вооруженных сил, сообщила РИА Новости начальник управления информации и... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:08

2023-03-30T16:08

2023-03-30T16:27

тульская область

белоруссия

россия

светлана давыдова

вооруженные силы рф

происшествия

ефремов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861760869_0:60:3071:1787_1920x0_80_0_0_7b83c5f7fc85f6efc035a3fd2dd1a804.jpg

МИНСК, 30 мар — РИА Новости. В Белоруссии задержали россиянина Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию Вооруженных сил, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей МВД республики Наталья Сахарчук.Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Он не признал вину и скрылся в преддверии оглашения приговора.Согласно обвинительному заключению, житель Ефремова разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие ВС России. Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.С момента возбуждения уголовного дела Москалев находился под домашним арестом. В Министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь (шестиклассницу, которую он воспитывает один) поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове.Как заявлял РИА Новости источник в экстренных службах, мать девочки живет не в Тульской области. На тот момент власти ее искали, удалось ли в итоге найти женщину — неизвестно.Власти планировали ограничить отца и мать в родительских правах. По данным источника агентства, мужчине вменяют, что его дочь долгое время не посещала школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.На 6 апреля назначили рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, Москалевы состоят на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.

https://ria.ru/20230329/moskalev-1861513577.html

https://ria.ru/20230328/feyki-1861290686.html

тульская область

белоруссия

россия

ефремов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, белоруссия, россия, светлана давыдова, вооруженные силы рф, происшествия, ефремов