В Белоруссии задержали россиянина Москалева
В Белоруссии задержали Москалева, осужденного за дискредитацию российской армии
© AP PhotoАлексей Москалев
© AP Photo
Алексей Москалев. Архивное фото
МИНСК, 30 мар — РИА Новости. В Белоруссии задержали россиянина Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию Вооруженных сил, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей МВД республики Наталья Сахарчук.
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"Гражданин Москалев задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции", — сказала собеседница агентства.
Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Он не признал вину и скрылся в преддверии оглашения приговора.
Согласно обвинительному заключению, житель Ефремова разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие ВС России. Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.
С момента возбуждения уголовного дела Москалев находился под домашним арестом. В Министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь (шестиклассницу, которую он воспитывает один) поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове.
Как заявлял РИА Новости источник в экстренных службах, мать девочки живет не в Тульской области. На тот момент власти ее искали, удалось ли в итоге найти женщину — неизвестно.
Власти планировали ограничить отца и мать в родительских правах. По данным источника агентства, мужчине вменяют, что его дочь долгое время не посещала школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.
На 6 апреля назначили рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, Москалевы состоят на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.