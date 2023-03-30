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В ВТБ предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 30.03.2023
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08:21 30.03.2023 (обновлено: 12:18 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/moshennik-1861742933.html
В ВТБ предупредили о новой уловке мошенников
В ВТБ предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 30.03.2023
В ВТБ предупредили о новой уловке мошенников
Мошенники начали использовать новую уловку для получения доступа к онлайн-банку клиента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:21
2023-03-30T12:18
экономика
втб
россия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую уловку для получения доступа к онлайн-банку клиента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ."Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра", — отметили в кредитной организации. Аферисты в ходе разговора просят сообщить пароль из СМС, который якобы поможет восстановить работу сервиса.В таких случаях необходимо немедленно положить трубку и связаться с банком по официальным каналам, чтобы уточнить информацию, заявила руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная. Мошенники используют разные схемы для хищения денег, например, вынуждают клиентов оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные, якобы безопасные счета. Подобная преступная активность с начала года выросла на 25 процентов.
https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851710355.html
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экономика, втб, россия
Экономика, ВТБ, Россия
В ВТБ предупредили о новой уловке мошенников

ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с блокировкой онлайн-банка

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую уловку для получения доступа к онлайн-банку клиента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
"Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра", — отметили в кредитной организации.
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Аферисты в ходе разговора просят сообщить пароль из СМС, который якобы поможет восстановить работу сервиса.
«
"На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета", — добавили в пресс-службе.
В таких случаях необходимо немедленно положить трубку и связаться с банком по официальным каналам, чтобы уточнить информацию, заявила руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.
Мошенники используют разные схемы для хищения денег, например, вынуждают клиентов оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные, якобы безопасные счета. Подобная преступная активность с начала года выросла на 25 процентов.
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