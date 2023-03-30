https://ria.ru/20230330/moshennik-1861742933.html

В ВТБ предупредили о новой уловке мошенников

В ВТБ предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 30.03.2023

В ВТБ предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники начали использовать новую уловку для получения доступа к онлайн-банку клиента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:21

2023-03-30T08:21

2023-03-30T12:18

экономика

втб

россия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую уловку для получения доступа к онлайн-банку клиента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ."Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра", — отметили в кредитной организации. Аферисты в ходе разговора просят сообщить пароль из СМС, который якобы поможет восстановить работу сервиса.В таких случаях необходимо немедленно положить трубку и связаться с банком по официальным каналам, чтобы уточнить информацию, заявила руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная. Мошенники используют разные схемы для хищения денег, например, вынуждают клиентов оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные, якобы безопасные счета. Подобная преступная активность с начала года выросла на 25 процентов.

https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851710355.html

https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, втб, россия