https://ria.ru/20230330/monakhi-1861858776.html

В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам

В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам - РИА Новости, 30.03.2023

В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам

Управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:43

2023-03-30T14:43

2023-03-30T14:43

религия

украина

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

православная церковь украины (пцу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861765233_0:449:1280:1169_1920x0_80_0_0_5de0b81a51dd7427f2cb5b419b597c20.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскольничью ПЦУ не соответствуют действительности. По его словам, Авраамий "стал на путь предательства". Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вы воюете с Богом". Прихожане Лавры встали на защиту монастыря "Вы воюете с Богом": такими словами прихожане Киево-Печерской лавры встречали представителей комиссии украинских властей. На данный момент комиссия уже покинула территорию монастыря, так и не начав работу. 2023-03-30T14:43 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, православная церковь украины (пцу), видео