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В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам
В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам - РИА Новости, 30.03.2023
В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам
Управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:43
2023-03-30T14:43
2023-03-30T14:43
религия
украина
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскольничью ПЦУ не соответствуют действительности. По его словам, Авраамий "стал на путь предательства". Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Вы воюете с Богом". Прихожане Лавры встали на защиту монастыря
"Вы воюете с Богом": такими словами прихожане Киево-Печерской лавры встречали представителей комиссии украинских властей. На данный момент комиссия уже покинула территорию монастыря, так и не начав работу.
2023-03-30T14:43
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Православная церковь Украины (ПЦУ)
В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам
В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры к раскольникам