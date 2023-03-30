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В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
14:43 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/monakhi-1861858776.html
В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам
В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам - РИА Новости, 30.03.2023
В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам
Управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:43
2023-03-30T14:43
религия
украина
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскольничью ПЦУ не соответствуют действительности. По его словам, Авраамий "стал на путь предательства". Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).
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"Вы воюете с Богом". Прихожане Лавры встали на защиту монастыря
"Вы воюете с Богом": такими словами прихожане Киево-Печерской лавры встречали представителей комиссии украинских властей. На данный момент комиссия уже покинула территорию монастыря, так и не начав работу.
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украина, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, православная церковь украины (пцу), видео
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Православная церковь Украины (ПЦУ)
В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскольничью ПЦУ не соответствуют действительности.
2023-03-30T14:43
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В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов к раскольникам

В УПЦ опровергли слухи о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры к раскольникам

© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве. 30 марта 2023
Киево-Печерская лавра в Киеве. 30 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. 30 марта 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что сообщения СМИ о массовом переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскольничью ПЦУ не соответствуют действительности.
«
"К сожалению, в СМИ начала распространяться недостоверная информация о массовом переходе братии монастыря в ПЦУ. Хочу официально заявить: такая информация не соответствует действительности. К настоящему моменту кроме отца Авраамия (Лотыша) в ПЦУ никто не перешел", - сообщил Антоний в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале УПЦ.
По его словам, Авраамий "стал на путь предательства".
Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).
 
РелигияУкраинаСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская ЛавраПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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