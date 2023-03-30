https://ria.ru/20230330/moldaviya-1861824551.html

В Молдавии оппозиция потребовала отменить режим ЧП в стране

В Молдавии оппозиция потребовала отменить режим ЧП в стране - РИА Новости, 30.03.2023

В Молдавии оппозиция потребовала отменить режим ЧП в стране

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов заявила, что не видит внешних угроз безопасности страны, и потребовала отменить режим чрезвычайного положения в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:06

2023-03-30T13:06

2023-03-30T13:06

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василий боля

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КИШИНЕВ, 30 мар – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов заявила, что не видит внешних угроз безопасности страны, и потребовала отменить режим чрезвычайного положения в республике. В среду правительство страны обратилось к депутатам законодательного собрания с просьбой продлить режим ЧП из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. Режим ЧП власти Молдавии ввели 24 февраля прошлого года и с тех пор продлевают его каждые два месяца. В этих условиях правительство может принимать постановления и выносить решения, не дожидаясь одобрения парламента. "Безопасности Молдавии ничто не угрожает, это говорят и наши внешние партнеры, поэтому продление режима чрезвычайного положения в стране ничем не обосновано. Правительство может ввести нормальный режим, не прибегая к дополнительным инструментам. Войны в стране нет, ситуацию с беженцами с Украины блестяще разрешила местная государственная администрация", - заявил депутат-социалист Василий Боля в ходе пленарного заседания, которое транслируется в соцсетях в режиме онлайн. Парламентарий подчеркнул, что вполне можно не продлевать режим ЧП. Правящее большинство предложение оппозиции отклонило. Ранее глава МВД Молдавии Анна Ревенко объяснила необходимость продления чрезвычайного положения сохранением рисков для страны как в области безопасности, так и в области энергетики. По ее словам, это необходимо для того, чтобы продлить действия решений, которые были ранее приняты комиссией по чрезвычайным ситуациям, а также для возможности оперативно реагировать на новые риски. Ревенко отдельно подчеркнула, что действие режима ЧП никак не повлияет на проведение выборов главы Гагаузской автономии Молдавии.

https://ria.ru/20230329/pensiya-1861618425.html

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в мире, молдавия, украина, василий боля