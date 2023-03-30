https://ria.ru/20230330/miting-1861771350.html
В Вене прошел митинг противников выступления Зеленского в парламенте
В Вене прошел митинг противников выступления Зеленского в парламенте - РИА Новости, 30.03.2023
В Вене прошел митинг противников выступления Зеленского в парламенте
Противники выступления Владимира Зеленского на площадке парламента Австрии провели в Вене митинг, требуя нейтралитета своей страны и разрешения украинского... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:50
2023-03-30T10:50
2023-03-30T11:22
в мире
вена
австрия
владимир зеленский
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Противники выступления Владимира Зеленского на площадке парламента Австрии провели в Вене митинг, требуя нейтралитета своей страны и разрешения украинского конфликта путем дипломатии, передает корреспондент РИА Новости. Выступление Зеленского в Национальном совете Австрии в видеоформате запланировано на утро четверга. Несогласные с этим пришли рано утром к зданию парламента, чтобы выразить свой протест. В руках у митингующих были флаги Австрии и плакаты с требованием нейтралитета для своей страны. Также протестующие держали в руках транспаранты с лозунгами, призывающими к мирному разрешению украинского конфликта. Так, на плакатах некоторых участников акции было написано "Покончить со смертями. Направить дипломатов", "Достичь мира без оружия!". Ранее лидер право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль сообщил журналистам, что для представителей его объединения выступление Зеленского в парламенте в Вене "не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом". И в этой связи он анонсировал проведение мирного протеста.
https://ria.ru/20230309/oskar-1856825409.html
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850629812.html
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Митинг в Вене против выступления Зеленского в парламенте
Митинг в Вене против выступления Зеленского в парламенте
2023-03-30T10:50
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, австрия, владимир зеленский
В мире, Вена, Австрия, Владимир Зеленский
В Вене прошел митинг противников выступления Зеленского в парламенте
Противники выступления Зеленского на площадке парламента Австрии провели в Вене митинг
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Противники выступления Владимира Зеленского на площадке парламента Австрии провели в Вене митинг, требуя нейтралитета своей страны и разрешения украинского конфликта путем дипломатии, передает корреспондент РИА Новости.
Выступление Зеленского в Национальном совете Австрии
в видеоформате запланировано на утро четверга.
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Несогласные с этим пришли рано утром к зданию парламента, чтобы выразить свой протест. В руках у митингующих были флаги Австрии и плакаты с требованием нейтралитета для своей страны.
Также протестующие держали в руках транспаранты с лозунгами, призывающими к мирному разрешению украинского конфликта. Так, на плакатах некоторых участников акции было написано "Покончить со смертями. Направить дипломатов", "Достичь мира без оружия!".
Ранее лидер право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль сообщил журналистам, что для представителей его объединения выступление Зеленского в парламенте в Вене "не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом". И в этой связи он анонсировал проведение мирного протеста.
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