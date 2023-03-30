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Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 30.03.2023
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:21
2023-03-30T14:21
2023-03-30T14:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал он.Всего с начала спецоперации было уничтожено 404 украинских военных самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9199 единиц специальной военной автомобильной техники.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Минобороны: российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал он.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 404 украинских военных самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9199 единиц специальной военной автомобильной техники.