https://ria.ru/20230330/mi-8-1861851088.html

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 30.03.2023

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:21

2023-03-30T14:21

2023-03-30T14:51

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал он.Всего с начала спецоперации было уничтожено 404 украинских военных самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9199 единиц специальной военной автомобильной техники.

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф