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Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 30.03.2023 (обновлено: 14:51 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/mi-8-1861851088.html
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 30.03.2023
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:21
2023-03-30T14:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал он.Всего с начала спецоперации было уничтожено 404 украинских военных самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9199 единиц специальной военной автомобильной техники.
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Минобороны: российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 ВСУ
Вертолет Ми-8 ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Вертолет Ми-8 ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал он.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 404 украинских военных самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8472 танка и других боевых бронированных машин, 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9199 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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