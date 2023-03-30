https://ria.ru/20230330/mfti-1861828521.html

В МФТИ прокомментировали введение обязательного изучения китайского языка

В МФТИ прокомментировали введение обязательного изучения китайского языка - РИА Новости, 30.03.2023

В МФТИ прокомментировали введение обязательного изучения китайского языка

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) ведется конструктивный диалог между студентами и администрацией вуза на тему обязательного изучения китайского... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:17

2023-03-30T13:17

2023-03-30T13:17

китай

московский физико-технический институт

россия

образование

образование - общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Московском физико-техническом институте (МФТИ) ведется конструктивный диалог между студентами и администрацией вуза на тему обязательного изучения китайского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МФТИ, добавив, что основная цель вуза - подготовка востребованных кадров, а роль Китая на рынке высоких технологий возрастает. Ранее в СМИ появилась информация, что изучение китайского языка станет обязательным в МФТИ с сентября, наряду с английским языком. Другие языки - немецкий, испанский и английский из учебных планов планируется убрать. Студенты в ответ на нововведения организовали сбор подписей под петицией против ограничений в выборе иностранного языка. В вузе информацию об обязательном изучении китайского прокомментировали тем, что на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на китайском.

https://ria.ru/20230323/tsentrobank-1859970311.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, московский физико-технический институт, россия, образование, образование - общество