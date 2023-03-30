https://ria.ru/20230330/mfti-1861828521.html
В МФТИ прокомментировали введение обязательного изучения китайского языка
В МФТИ прокомментировали введение обязательного изучения китайского языка - РИА Новости, 30.03.2023
В МФТИ прокомментировали введение обязательного изучения китайского языка
В Московском физико-техническом институте (МФТИ) ведется конструктивный диалог между студентами и администрацией вуза на тему обязательного изучения китайского... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:17
2023-03-30T13:17
2023-03-30T13:17
китай
московский физико-технический институт
россия
образование
образование - общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Московском физико-техническом институте (МФТИ) ведется конструктивный диалог между студентами и администрацией вуза на тему обязательного изучения китайского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МФТИ, добавив, что основная цель вуза - подготовка востребованных кадров, а роль Китая на рынке высоких технологий возрастает. Ранее в СМИ появилась информация, что изучение китайского языка станет обязательным в МФТИ с сентября, наряду с английским языком. Другие языки - немецкий, испанский и английский из учебных планов планируется убрать. Студенты в ответ на нововведения организовали сбор подписей под петицией против ограничений в выборе иностранного языка. В вузе информацию об обязательном изучении китайского прокомментировали тем, что на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на китайском.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, московский физико-технический институт, россия, образование, образование - общество
Китай, Московский физико-технический институт, Россия, Образование, Образование - Общество
В МФТИ прокомментировали введение обязательного изучения китайского языка
В МФТИ заявили, что обсуждают со студентами вопрос обязательного изучения китайского языка
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Московском физико-техническом институте (МФТИ) ведется конструктивный диалог между студентами и администрацией вуза на тему обязательного изучения китайского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МФТИ, добавив, что основная цель вуза - подготовка востребованных кадров, а роль Китая на рынке высоких технологий возрастает.
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"В настоящее время ведется конструктивный диалог между администрацией вуза и студенческим сообществом. Наша основная цель - подготовка востребованных и профессиональных студентов, а роль Китая на рынке высоких технологий только возрастает", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что изучение китайского языка станет обязательным в МФТИ с сентября, наряду с английским языком. Другие языки - немецкий, испанский и английский из учебных планов планируется убрать. Студенты в ответ на нововведения организовали сбор подписей под петицией против ограничений в выборе иностранного языка.
В вузе информацию об обязательном изучении китайского прокомментировали тем, что на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на китайском.
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