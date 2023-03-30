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Ливан ожидает скорой поставки пшеницы и нефтепродуктов из России - РИА Новости, 30.03.2023
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07:14 30.03.2023 (обновлено: 07:20 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/livan-1861737383.html
Ливан ожидает скорой поставки пшеницы и нефтепродуктов из России
Ливан ожидает скорой поставки пшеницы и нефтепродуктов из России - РИА Новости, 30.03.2023
Ливан ожидает скорой поставки пшеницы и нефтепродуктов из России
Ливан ожидает скорой поставки из России 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива, Москва прорабатывает логистику, заявил РИА Новости посол Ливана в РФ... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T07:14
2023-03-30T07:20
в мире
ливан
россия
цены на нефть
шауки бу нассар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ливан ожидает скорой поставки из России 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива, Москва прорабатывает логистику, заявил РИА Новости посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар. В ноябре 2022 года и. о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива. Он заявил, что даты поставок будут определены позднее. "Поставка (зерна и нефтепродуктов) скоро будет, но непонятно, в каком месяце. МЧС России готовит логистику, чтобы провезти в порт Бейрута", - сказал Нассар. Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20230310/zerno-1856902355.html
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в мире, ливан, россия, цены на нефть, шауки бу нассар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Ливан, Россия, Цены на нефть, Шауки Бу Нассар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ливан ожидает скорой поставки пшеницы и нефтепродуктов из России

Посол Шауки Бу Нассар: Ливан ожидает скорой поставки пшеницы и нефтепродуктов из России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ливан ожидает скорой поставки из России 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива, Москва прорабатывает логистику, заявил РИА Новости посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.
В ноябре 2022 года и. о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива. Он заявил, что даты поставок будут определены позднее.
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Инфографика
"Поставка (зерна и нефтепродуктов) скоро будет, но непонятно, в каком месяце. МЧС России готовит логистику, чтобы провезти в порт Бейрута", - сказал Нассар.
«
"Господин Путин подписал приказ, что 25 тысяч тонн зерна и 10 тысяч тонн топлива будут в Ливане, политический вопрос уже решён. Ждём с российской стороны (отправку)", - добавил дипломат.
Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
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В миреЛиванРоссияЦены на нефтьШауки Бу НассарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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