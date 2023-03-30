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Аверов: липецкие ветераны и участники СВО получили льготы на газификацию - РИА Новости, 30.03.2023
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Липецкая область
 
18:54 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/lgoty-1861960344.html
Аверов: липецкие ветераны и участники СВО получили льготы на газификацию
Аверов: липецкие ветераны и участники СВО получили льготы на газификацию - РИА Новости, 30.03.2023
Аверов: липецкие ветераны и участники СВО получили льготы на газификацию
Липецкий областной совет депутатов принял поправки в закон "О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:54
2023-03-30T18:54
липецкая область
липецкая область
липецкий областной совет депутатов
природный газ
сво
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ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Липецкий областной совет депутатов принял поправки в закон "О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения", согласно которым льготной газификацией могут воспользоваться ветераны боевых действий и их семьи, участники СВО и члены их семей, а также граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, сообщается на сайте совета депутатов. Ранее право на обращение за компенсацией стоимости газификации за счет бюджета было закреплено за жителями области, чей среднедушевой доход составляет не более двукратной величины прожиточного минимума. Также право на получение этой меры поддержки распространялось на многодетные семьи, и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц."Вопросы газификации неоднократно обозначали семьи участников СВО на встречах с депутатами и органами исполнительной власти. Поэтому правительством разработаны изменения, которые дают возможность компенсировать часть затрат за счет областного бюджета. Депутаты единогласно одобрили законопроект. Поддержать семьи, чьи кормильцы находятся сегодня на передовой, и ветеранов боевых действий – наш моральный долг", - приводятся в сообщении слова спикера областного совета Дмитрия Аверова.Также упрощен порядок получения данной льготы для всех категорий. Ранее обязательным условием являлось включение домов заявителей в план-график догазификации населенных пунктов Липецкой области. Теперь для получения льготы необходим договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации."Заявления на компенсацию принимаются в центрах "Мои Документы". За получением льготы нужно обратиться в течение 6 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Услуги газификации компенсируются по фактически понесенным затратам, но не более 130 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Областной закон, принятый в феврале 2022 года, доказал свою востребованность. Льготу уже смогли получить 113 жителей области. Теперь документ будет действовать бессрочно. Ожидается, что за данной мерой соцподдержки каждый год смогут обращаться до 200 жителей Липецкой области. На указанные цели потребуется ежегодно 26 миллионов рублей.
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липецкая область, липецкий областной совет депутатов, природный газ, сво
Липецкая область, Липецкая область, Липецкий областной Совет депутатов, Природный газ, СВО

Аверов: липецкие ветераны и участники СВО получили льготы на газификацию

© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовПредседатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов
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ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Липецкий областной совет депутатов принял поправки в закон "О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения", согласно которым льготной газификацией могут воспользоваться ветераны боевых действий и их семьи, участники СВО и члены их семей, а также граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, сообщается на сайте совета депутатов.

Ранее право на обращение за компенсацией стоимости газификации за счет бюджета было закреплено за жителями области, чей среднедушевой доход составляет не более двукратной величины прожиточного минимума. Также право на получение этой меры поддержки распространялось на многодетные семьи, и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.
"Вопросы газификации неоднократно обозначали семьи участников СВО на встречах с депутатами и органами исполнительной власти. Поэтому правительством разработаны изменения, которые дают возможность компенсировать часть затрат за счет областного бюджета. Депутаты единогласно одобрили законопроект. Поддержать семьи, чьи кормильцы находятся сегодня на передовой, и ветеранов боевых действий – наш моральный долг", - приводятся в сообщении слова спикера областного совета Дмитрия Аверова.
Также упрощен порядок получения данной льготы для всех категорий. Ранее обязательным условием являлось включение домов заявителей в план-график догазификации населенных пунктов Липецкой области. Теперь для получения льготы необходим договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.
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"Заявления на компенсацию принимаются в центрах "Мои Документы". За получением льготы нужно обратиться в течение 6 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Услуги газификации компенсируются по фактически понесенным затратам, но не более 130 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Областной закон, принятый в феврале 2022 года, доказал свою востребованность. Льготу уже смогли получить 113 жителей области. Теперь документ будет действовать бессрочно. Ожидается, что за данной мерой соцподдержки каждый год смогут обращаться до 200 жителей Липецкой области. На указанные цели потребуется ежегодно 26 миллионов рублей.
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкий областной Совет депутатовПриродный газСВО
 
 
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