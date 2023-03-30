https://ria.ru/20230330/les-1861822615.html
Почти 600 гектаров леса посадят в Липецкой области в 2023 году
Почти 600 гектаров леса посадят в Липецкой области в 2023 году - РИА Новости, 30.03.2023
Почти 600 гектаров леса посадят в Липецкой области в 2023 году
В Липецкой области в2023 году посадят почти 600 гектаров леса; к массовым посадкам в лесничествах региона приступят уже в апреле, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:00
2023-03-30T13:00
2023-03-30T13:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экология
экология в россии
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ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. В Липецкой области в2023 году посадят почти 600 гектаров леса; к массовым посадкам в лесничествах региона приступят уже в апреле, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что сеянцы деревьев в липецких питомниках выращивают в рамках нацпроекта "Экология". В девяти лесхозах региона действуют 15 питомников. В них выращивают саженцы дуба, березы, сосны, ели, рябины и ясеня. Сейчас сотрудники питомников начали выкапывать двухлетние сосны. Это делают ранней весной, пока корневая система посеянных два года назад растений не пошла в рост. Именно в этом возрасте растениям обеспечена высокая приживаемость.По словам губернатора, сотрудники лесных хозяйств планируют подготовить почти девять миллионов двухлетних сеянцев, при этом собственные потребности Липецкой области составляют 2,6 миллиона. Излишки продадут в Воронежскую, Рязанскую, Ростовскую и Курскую области.Как сообщил Артамонов, в Липецкой области под посадки в этом году выделят почти 600 гектаров леса. К работе приступят в апреле, часть посадок пройдет в рамках международной акции "Сад Памяти"."Память – это то, что отличает любого человека. Мы должны помнить подвиги наших отцов, наших дедов, должны помнить историю нашей страны, которая отдавала все для фронта, для Победы. Эти сады мы сажаем каждый год не только в память о ветеранах Великой Отечественной, но и в память обо всех липчанах, участвовавших в боевых действиях и спецоперациях", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230328/vybrosy-1861214212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, экология, экология в россии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экология, Экология в России
ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. В Липецкой области в2023 году посадят почти 600 гектаров леса; к массовым посадкам в лесничествах региона приступят уже в апреле, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что сеянцы деревьев в липецких питомниках выращивают в рамках нацпроекта "Экология". В девяти лесхозах региона действуют 15 питомников. В них выращивают саженцы дуба, березы, сосны, ели, рябины и ясеня. Сейчас сотрудники питомников начали выкапывать двухлетние сосны. Это делают ранней весной, пока корневая система посеянных два года назад растений не пошла в рост. Именно в этом возрасте растениям обеспечена высокая приживаемость.
«
"Работа у лесоводов трудоемкая. Они вручную выбирают, сортируют и считают саженцы, связывают их в пучки и отправляют на хранение в кучи специально заготовленного снега или сразу передают заказчикам из соседних регионов", – отметил Артамонов.
По словам губернатора, сотрудники лесных хозяйств планируют подготовить почти девять миллионов двухлетних сеянцев, при этом собственные потребности Липецкой области составляют 2,6 миллиона. Излишки продадут в Воронежскую, Рязанскую, Ростовскую и Курскую области
.
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Как сообщил Артамонов, в Липецкой области под посадки в этом году выделят почти 600 гектаров леса. К работе приступят в апреле, часть посадок пройдет в рамках международной акции "Сад Памяти".
"Память – это то, что отличает любого человека. Мы должны помнить подвиги наших отцов, наших дедов, должны помнить историю нашей страны, которая отдавала все для фронта, для Победы. Эти сады мы сажаем каждый год не только в память о ветеранах Великой Отечественной, но и в память обо всех липчанах, участвовавших в боевых действиях и спецоперациях", – подчеркнул губернатор.