https://ria.ru/20230330/lenoblast-1861791896.html
В Ленобласти воссоздали продовольственный обоз времен ВОВ
В Ленобласти воссоздали продовольственный обоз времен ВОВ - РИА Новости, 30.03.2023
В Ленобласти воссоздали продовольственный обоз времен ВОВ
В Ленинградской области реконструировали первый продовольственный обоз, который в годы Великой Отечественной войны привез продукты в блокадный Ленинград весной... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:03
2023-03-30T12:03
2023-03-30T12:03
ленинградская область
ленинград
луга
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. В Ленинградской области реконструировали первый продовольственный обоз, который в годы Великой Отечественной войны привез продукты в блокадный Ленинград весной 1942 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, 29 марта 1942 года в захваченный фашистами город пришел первый обоз, который сформировали партизаны из Ленинградской, Псковской, Новгородской и Могилевской областей. Они смогли доставить в блокадный Ленинград 50 тонн груза в 223 подводах. Спустя 81 год воссоздать обоз решили профессиональные реконструкторы.Авторы символической акции, переодетые в одежду тех лет, воссоздали маршрут продовольственного обоза. В его состав вошли десять подвод, запряженных тяжеловозами и груженных мешками с провизией. Они прошли по лесной дороге и прибыли к памятнику Партизанской Славы города Луга, где их встретил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко."Лужская земля явила героические, бессмертные примеры того, как надо себя вести людям в годы войны. Здесь в июле-августе 1942 года ополченцы сдерживали фашистов. Они продержались 41 день. Местами потери составили до 90%. Потом фашисты прорвали оборону, началась блокада Ленинграда. Но ни одного дня фашисты спокойно не чувствовали себя на Лужской земле – не зря это место называли партизанский край", — сказал Дрозденко на торжественно-траурном митинге у мемориала, посвященном встрече реконструированного обоза.По его словам, зная про голод в Ленинграде, партизаны собирали все, что осталось, и отправляли в город, и сформировали обоз. Он был первый, но не последний. Фашисты жестоко отомстили, провели несколько мощнейших карательных операций. Партизанское движение снова и снова здесь возрождалось."Это героическая страница истории Великой Отечественной войны. То, что сделали наши деды, — подлинный пример настоящего народного единения", — отметил губернатор Ленобласти.Как отметили в пресс-службе правительства региона, в администрации Луги этому событию посвятили выставку "Партизанский край", подготовленную при поддержке Новгородской областной общественной организации "Поисковая экспедиция "Долина".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, луга, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинград, Луга, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. В Ленинградской области реконструировали первый продовольственный обоз, который в годы Великой Отечественной войны привез продукты в блокадный Ленинград весной 1942 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, 29 марта 1942 года в захваченный фашистами город пришел первый обоз, который сформировали партизаны из Ленинградской, Псковской, Новгородской и Могилевской областей. Они смогли доставить в блокадный Ленинград 50 тонн груза в 223 подводах. Спустя 81 год воссоздать обоз решили профессиональные реконструкторы.
Авторы символической акции, переодетые в одежду тех лет, воссоздали маршрут продовольственного обоза. В его состав вошли десять подвод, запряженных тяжеловозами и груженных мешками с провизией. Они прошли по лесной дороге и прибыли к памятнику Партизанской Славы города Луга
, где их встретил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
.
"Лужская земля явила героические, бессмертные примеры того, как надо себя вести людям в годы войны. Здесь в июле-августе 1942 года ополченцы сдерживали фашистов. Они продержались 41 день. Местами потери составили до 90%. Потом фашисты прорвали оборону, началась блокада Ленинграда. Но ни одного дня фашисты спокойно не чувствовали себя на Лужской земле – не зря это место называли партизанский край", — сказал Дрозденко на торжественно-траурном митинге у мемориала, посвященном встрече реконструированного обоза.
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По его словам, зная про голод в Ленинграде, партизаны собирали все, что осталось, и отправляли в город, и сформировали обоз. Он был первый, но не последний. Фашисты жестоко отомстили, провели несколько мощнейших карательных операций. Партизанское движение снова и снова здесь возрождалось.
"Это героическая страница истории Великой Отечественной войны. То, что сделали наши деды, — подлинный пример настоящего народного единения", — отметил губернатор Ленобласти.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, в администрации Луги этому событию посвятили выставку "Партизанский край", подготовленную при поддержке Новгородской областной общественной организации "Поисковая экспедиция "Долина".