Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти воссоздали продовольственный обоз времен ВОВ - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
12:03 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/lenoblast-1861791896.html
В Ленобласти воссоздали продовольственный обоз времен ВОВ
В Ленобласти воссоздали продовольственный обоз времен ВОВ - РИА Новости, 30.03.2023
В Ленобласти воссоздали продовольственный обоз времен ВОВ
В Ленинградской области реконструировали первый продовольственный обоз, который в годы Великой Отечественной войны привез продукты в блокадный Ленинград весной... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:03
2023-03-30T12:03
ленинградская область
ленинград
луга
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861792940_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_1ea59f05584d7c26527e3c572e1bd4d0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. В Ленинградской области реконструировали первый продовольственный обоз, который в годы Великой Отечественной войны привез продукты в блокадный Ленинград весной 1942 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, 29 марта 1942 года в захваченный фашистами город пришел первый обоз, который сформировали партизаны из Ленинградской, Псковской, Новгородской и Могилевской областей. Они смогли доставить в блокадный Ленинград 50 тонн груза в 223 подводах. Спустя 81 год воссоздать обоз решили профессиональные реконструкторы.Авторы символической акции, переодетые в одежду тех лет, воссоздали маршрут продовольственного обоза. В его состав вошли десять подвод, запряженных тяжеловозами и груженных мешками с провизией. Они прошли по лесной дороге и прибыли к памятнику Партизанской Славы города Луга, где их встретил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко."Лужская земля явила героические, бессмертные примеры того, как надо себя вести людям в годы войны. Здесь в июле-августе 1942 года ополченцы сдерживали фашистов. Они продержались 41 день. Местами потери составили до 90%. Потом фашисты прорвали оборону, началась блокада Ленинграда. Но ни одного дня фашисты спокойно не чувствовали себя на Лужской земле – не зря это место называли партизанский край", — сказал Дрозденко на торжественно-траурном митинге у мемориала, посвященном встрече реконструированного обоза.По его словам, зная про голод в Ленинграде, партизаны собирали все, что осталось, и отправляли в город, и сформировали обоз. Он был первый, но не последний. Фашисты жестоко отомстили, провели несколько мощнейших карательных операций. Партизанское движение снова и снова здесь возрождалось."Это героическая страница истории Великой Отечественной войны. То, что сделали наши деды, — подлинный пример настоящего народного единения", — отметил губернатор Ленобласти.Как отметили в пресс-службе правительства региона, в администрации Луги этому событию посвятили выставку "Партизанский край", подготовленную при поддержке Новгородской областной общественной организации "Поисковая экспедиция "Долина".
https://ria.ru/20230301/kompleks-1855163877.html
ленинград
луга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861792940_66:0:722:492_1920x0_80_0_0_a8adaec8b8cf675453fee736d086d18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, луга, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинград, Луга, Александр Дрозденко

В Ленобласти воссоздали продовольственный обоз времен ВОВ

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиВ Ленобласти воссоздали продовольственный обоз времен ВОВ
В Ленобласти воссоздали продовольственный обоз времен ВОВ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. В Ленинградской области реконструировали первый продовольственный обоз, который в годы Великой Отечественной войны привез продукты в блокадный Ленинград весной 1942 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, 29 марта 1942 года в захваченный фашистами город пришел первый обоз, который сформировали партизаны из Ленинградской, Псковской, Новгородской и Могилевской областей. Они смогли доставить в блокадный Ленинград 50 тонн груза в 223 подводах. Спустя 81 год воссоздать обоз решили профессиональные реконструкторы.
Авторы символической акции, переодетые в одежду тех лет, воссоздали маршрут продовольственного обоза. В его состав вошли десять подвод, запряженных тяжеловозами и груженных мешками с провизией. Они прошли по лесной дороге и прибыли к памятнику Партизанской Славы города Луга, где их встретил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
"Лужская земля явила героические, бессмертные примеры того, как надо себя вести людям в годы войны. Здесь в июле-августе 1942 года ополченцы сдерживали фашистов. Они продержались 41 день. Местами потери составили до 90%. Потом фашисты прорвали оборону, началась блокада Ленинграда. Но ни одного дня фашисты спокойно не чувствовали себя на Лужской земле – не зря это место называли партизанский край", — сказал Дрозденко на торжественно-траурном митинге у мемориала, посвященном встрече реконструированного обоза.
Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ
1 марта, 16:42
По его словам, зная про голод в Ленинграде, партизаны собирали все, что осталось, и отправляли в город, и сформировали обоз. Он был первый, но не последний. Фашисты жестоко отомстили, провели несколько мощнейших карательных операций. Партизанское движение снова и снова здесь возрождалось.
"Это героическая страница истории Великой Отечественной войны. То, что сделали наши деды, — подлинный пример настоящего народного единения", — отметил губернатор Ленобласти.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, в администрации Луги этому событию посвятили выставку "Партизанский край", подготовленную при поддержке Новгородской областной общественной организации "Поисковая экспедиция "Долина".
 
Ленинградская областьЛенинградЛугаАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала