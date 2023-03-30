https://ria.ru/20230330/lavrov-1861967044.html

Лавров назвал Запад помехой для окончания конфликта на Украине

Лавров назвал Запад помехой для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 30.03.2023

Лавров назвал Запад помехой для окончания конфликта на Украине

Запад является прямым участником конфликта на Украине, без него он бы давно закончился, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T19:26

2023-03-30T19:26

2023-03-30T19:26

специальная военная операция на украине

украина

сергей лавров

нато

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запад является прямым участником конфликта на Украине, без него он бы давно закончился, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Как заявляют сами украинские руководители, если не будет продолжения поставок все более наступательных вооружений на Украину, то они проиграют. Это характерное признание. Оно означает только одно: Запад напрямую является участником этой войны. Без него она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году "нависли" над всем русскоязычным населением страны под названием Украина", - заявил Лавров в интервью агентству "Пренса Латина". "Этот режим использовался Западом не только для уничтожения всего русского, что всегда, на протяжении всей истории этих земель, существовало в современной Украине, но и для того, чтобы на территории этой страны создавать прямые угрозы безопасности Российской Федерации, включая создание военных баз и прочей инфраструктуры Североатлантического альянса", - сказал министр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230329/postavki-1861542782.html

https://ria.ru/20230329/putin-1861436946.html

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украина, сергей лавров, нато, в мире